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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Чита - Рубин
Чита - Рубин: обзор матча 22 сентября 2016
Чита
22.09.2016, четверг, 11:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
0 : 1
Завершен
Рубин
22'
М. Девич
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Чита - Рубин
Замена
А. Яркин
️️️️
А. Масловский
89'
84'
Замена
Жонатас
️️️️
Р. Рочина
Замена
В. Панев
️️️️
А. Яшан
76'
73'
Замена
Р. Рочина
️️️️
Саму
Замена
А. Новицкий
️️️️
С. Дудкин
72'
47'
Замена
Я. М'Вила
️️️️
М. Цакташ
22'
ГОЛ! 0:1!
М. Девич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чита
1
Давид Иканович
ВР
32
Александр Бодялов
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
15
Владимир Ярославцев
ЦЗ
22
Сергей Нарылков
ОП
20
Сергей Дудкин
ОП
15
Максим Ерусланов
ОП
12
Андрей Волгин
ЦП
19
Александр Яшан
ЦП
15
Алмаз Фатихов
ЦФ
7
Андрей Разборов
ЦФ
Рубин
1
Юрий Нестеренко
ВР
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
21
Магомед Оздоев
ЦП
14
Саму
ЦП
10
Мийо Цакташ
ЦП
32
Марко Девич
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Чита
16
Сергей Сапожников
ВР
13
Алексей Подпругин
ЦЗ
3
Александр Новицкий
ЦЗ
75
Евгений Бастов
ЦП
14
Павел Захаров
ЦП
5
Василий Панев
ЦП
22
Александр Яркин
ЦФ
Рубин
1
Тимур Акмурзин
ВР
17
Крис Мавинга
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ОП
6
Янн М'Вила
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Жонатас
ЦФ
2-3-2-2
1
Иканович
33
Масловский
15
Ярославцев
22
Нарылков
20
Дудкин
15
Ерусланов
12
Волгин
19
Яшан
7
Разборов
15
Фатихов
4-3-1-2
1
Нестеренко
19
Устинов
90
Бурлак
4
Кверквелия
31
Бергстрем
21
Оздоев
14
Саму
10
Цакташ
10
Жемалетдинов
17
Лестьенн
32
Девич
20
Дудкин
3
Новицкий
3
Новицкий
20
Дудкин
19
Яшан
5
Панев
5
Панев
19
Яшан
33
Масловский
22
Яркин
22
Яркин
33
Масловский
10
Цакташ
6
М'Вила
6
М'Вила
10
Цакташ
14
Саму
16
Рочина
16
Рочина
14
Саму
Рочина
9
Жонатас
9
Жонатас
Рочина
Остались в запасе
Чита
Рубин
13
Алексей Подпругин
ЦЗ
75
Евгений Бастов
ЦП
14
Павел Захаров
ЦП
16
Сергей Сапожников
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
17
Крис Мавинга
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
Главный тренер
Хави Грасия
Остались в запасе
13
Алексей Подпругин
ЦЗ
75
Евгений Бастов
ЦП
14
Павел Захаров
ЦП
16
Сергей Сапожников
ВР
Остались в запасе
1
Тимур Акмурзин
ВР
17
Крис Мавинга
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
Главный тренер
Хави Грасия
Статистика матча Чита - Рубин
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Чита
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чертаново
3 : 0
12.08.2026
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 10 тур
Чертаново
2 : 0
05.06.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 9 тур
Олимп-Долгопрудный-2
2 : 2
28.05.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 8 тур
Чита
3 : 1
21.05.2022
Химик
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 7 тур
Чита
1 : 2
14.05.2022
Торпедо Вл
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Панин
(Дмитров)
Стадион:
Локомотив
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