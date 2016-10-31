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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо
Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо: обзор матча 31 октября 2016
Лос-Анджелес Гэлакси
31.10.2016, понедельник, 00:00
США. МЛС, 1/4 финала
1 : 0
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Колорадо
55'
Д. Дос Сантос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо
Замена
Р. Кин
️️️️
Д. Дос Сантос
82'
70'
Замена
М. Хаестон
️️️️
К. Дойл
Желтая карточка
Э. Коул
67'
60'
Желтая карточка
Д. Джонс
ГОЛ! 1:0!
Д. Дос Сантос
55'
50'
Желтая карточка
Х. Уоттс
45'
Замена
Д. Джонс
️️️️
Д. Пауэрс
12'
Желтая карточка
Д. Баджи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес Гэлакси
12
Брайан Роу
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
14
Робби Роджерс
ЦП
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
10
Джовани Дос Сантос
АП
6
Баджо Хусидич
ПП
9
Алан Гордон
ЦФ
24
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Колорадо
1
Тим Ховард
ВР
4
Марк Бач
ЦЗ
44
Аксель Сьеберг
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ПЗ
22
Майк Азира
ЛП
33
Харед Уоттс
ЦП
8
Диллон Пауэрс
АП
6
Сэм Кронин
ПП
11
Шкелзен Гаши
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
9
Кевин Дойл
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Лос-Анджелес Гэлакси
27
Дэйв Ромни
ЦЗ
20
Эй. Джей. ДеЛаГарса
ЦЗ
8
Стивен Джеррард
ЦП
7
Робби Кин
ЦФ
Колорадо
18
Зак МакМат
ВР
23
Бобби Барлинг
ЦЗ
5
Мекейл Уилльямс
ЦЗ
94
Марлон Хаестон
ЦЗ
13
Джермейн Джонс
ЦП
9
Себастьен Ле То
ЦФ
2-3-1-2
12
Роу
3
Коул
5
Стерес
14
Роджерс
8
Ллетгет
6
Хусидич
10
Дос Сантос
24
Боатенг
9
Гордон
3-3-1-3
1
Ховард
15
Миллер
44
Сьеберг
4
Бач
6
Кронин
33
Уоттс
22
Азира
8
Пауэрс
9
Дойл
14
Баджи
11
Гаши
10
Дос Сантос
7
Кин
7
Кин
10
Дос Сантос
9
Дойл
94
Хаестон
94
Хаестон
9
Дойл
8
Пауэрс
13
Джонс
13
Джонс
8
Пауэрс
Остались в запасе
Лос-Анджелес Гэлакси
Колорадо
27
Дэйв Ромни
ЦЗ
20
Эй. Джей. ДеЛаГарса
ЦЗ
8
Стивен Джеррард
ЦП
Главный тренер
Грегг Вэйни
18
Зак МакМат
ВР
23
Бобби Барлинг
ЦЗ
5
Мекейл Уилльямс
ЦЗ
9
Себастьен Ле То
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остались в запасе
27
Дэйв Ромни
ЦЗ
20
Эй. Джей. ДеЛаГарса
ЦЗ
8
Стивен Джеррард
ЦП
Остались в запасе
18
Зак МакМат
ВР
23
Бобби Барлинг
ЦЗ
5
Мекейл Уилльямс
ЦЗ
9
Себастьен Ле То
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Главный тренер
Робин Фрейзер
Статистика матча Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Информация о матче
Стадион:
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