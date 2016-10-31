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Расписание матчей
МЛС 2026
Торонто - Нью-Йорк Сити
Торонто - Нью-Йорк Сити: обзор матча 31 октября 2016
Торонто
31.10.2016, понедельник, 02:00
США. МЛС, 1/4 финала
2 : 0
Ответный матч – 5 : 0
Завершен
Нью-Йорк Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торонто - Нью-Йорк Сити
Замена
М. Дельгадо
️️️️
С. Джовинко
88'
78'
Замена
Х. Шелтон
️️️️
Д. Вилья
73'
Желтая карточка
Ф. Лэмпард
65'
Желтая карточка
Ф. Браво
61'
Замена
Ф. Лэмпард
️️️️
М. Лопес
58'
Желтая карточка
М. Лопес
33'
Желтая карточка
Д. Харрисон
Желтая карточка
А. Купер
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торонто
1
Клинт Ирвин
ВР
3
Дрю Мур
ЦЗ
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
15
Эрик Савалета
ЦЗ
2
Джастин Морроу
ЛП
21
Джонатан Осорио
ЦП
26
Армандо Купер
ЦП
4
Майкл Брэдли
АП
33
Стивен Бейташур
ПП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Нью-Йорк Сити
25
Эйрик Йохансен
ВР
13
Фредерик Бриллант
ЦЗ
51
Андони Ираола
ЦЗ
22
Рональд Матаррита
ЛП
11
Джек Харрисон
ЛВ
6
Федерико Браво
ЦП
5
Майки Лопес
ЦП
27
А. Джей. Аллен
ПП
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Торонто
25
Алекс Боно
ВР
23
Джош Уилльямс
ЦЗ
8
Марко Дельгадо
ЦП
8
Бенуа Шейру
ЦП
Нью-Йорк Сити
12
Джош Саундерс
ВР
30
Диего Мартинес
ЦЗ
2
Джейсон Эрнандес
ЦЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
15
Томас МакНамара
ЦП
14
Хири Шелтон
ЦФ
99
Тони Тэйлор
РФ
3-4-1-1
1
Ирвин
3
Мур
4
Хагглунд
15
Савалета
2
Морроу
21
Осорио
26
Купер
33
Бейташур
4
Брэдли
21
Джовинко
2-4-1-1
25
Йохансен
13
Бриллант
51
Ираола
27
Аллен
6
Браво
5
Лопес
22
Матаррита
11
Харрисон
7
Вилья
21
Джовинко
8
Дельгадо
8
Дельгадо
21
Джовинко
5
Лопес
8
Лэмпард
8
Лэмпард
5
Лопес
7
Вилья
14
Шелтон
14
Шелтон
7
Вилья
Остались в запасе
Торонто
Нью-Йорк Сити
25
Алекс Боно
ВР
23
Джош Уилльямс
ЦЗ
8
Бенуа Шейру
ЦП
Главный тренер
Крис Армас
30
Диего Мартинес
ЦЗ
12
Джош Саундерс
ВР
2
Джейсон Эрнандес
ЦЗ
15
Томас МакНамара
ЦП
99
Тони Тэйлор
РФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Остались в запасе
25
Алекс Боно
ВР
23
Джош Уилльямс
ЦЗ
8
Бенуа Шейру
ЦП
Остались в запасе
30
Диего Мартинес
ЦЗ
12
Джош Саундерс
ВР
2
Джейсон Эрнандес
ЦЗ
15
Томас МакНамара
ЦП
99
Тони Тэйлор
РФ
Главный тренер
Крис Армас
Главный тренер
Ник Кашинг
Статистика матча Торонто - Нью-Йорк Сити
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Торонто
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3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
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США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
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2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
Стадион:
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