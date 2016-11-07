Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Сити - Торонто
Нью-Йорк Сити - Торонто: обзор матча 07 ноября 2016
Нью-Йорк Сити
07.11.2016, понедельник, 02:30
США. МЛС, 1/4 финала
0 : 5
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Торонто
6'
С. Джовинко
20'
С. Джовинко (П)
50'
Д. Осорио
90'
С. Джовинко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Йорк Сити - Торонто
90'
ГОЛ! 0:4!
С. Джовинко
Замена
Ф. Браво
️️️️
А. Пирло
74'
Замена
Т. Тэйлор
️️️️
Т. МакНамара
56'
50'
ГОЛ! 0:3!
Д. Осорио
Замена
Х. Шелтон
️️️️
А. Джей. Аллен
45'
20'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
С. Джовинко
6'
ГОЛ! 0:1!
С. Джовинко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Сити
25
Эйрик Йохансен
ВР
27
А. Джей. Аллен
ЦЗ
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
13
Фредерик Бриллант
ЦЗ
21
Андреа Пирло
ЛП
11
Джек Харрисон
ЛВ
51
Андони Ираола
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ПП
15
Томас МакНамара
ЛФ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Торонто
1
Клинт Ирвин
ВР
15
Эрик Савалета
ЦЗ
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
3
Дрю Мур
ЦЗ
2
Джастин Морроу
ЛП
26
Армандо Купер
ЦП
21
Джонатан Осорио
ЦП
4
Майкл Брэдли
АП
33
Стивен Бейташур
ПП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Нью-Йорк Сити
12
Джош Саундерс
ВР
3
Этан Уайт
ЦЗ
2
Джейсон Эрнандес
ЦЗ
6
Федерико Браво
ЦП
5
Майки Лопес
ЦП
14
Хири Шелтон
ЦФ
99
Тони Тэйлор
РФ
Торонто
25
Алекс Боно
ВР
23
Джош Уилльямс
ЦЗ
8
Марко Дельгадо
ЦП
8
Бенуа Шейру
ЦП
3-3-1-2
25
Йохансен
27
Аллен
22
Матаррита
13
Бриллант
21
Пирло
51
Ираола
8
Лэмпард
11
Харрисон
15
МакНамара
7
Вилья
3-4-1-1
1
Ирвин
15
Савалета
4
Хагглунд
3
Мур
33
Бейташур
26
Купер
21
Осорио
2
Морроу
4
Брэдли
21
Джовинко
21
Пирло
6
Браво
6
Браво
21
Пирло
27
Аллен
14
Шелтон
14
Шелтон
27
Аллен
15
МакНамара
99
Тэйлор
99
Тэйлор
15
МакНамара
Остались в запасе
Нью-Йорк Сити
Торонто
12
Джош Саундерс
ВР
3
Этан Уайт
ЦЗ
2
Джейсон Эрнандес
ЦЗ
5
Майки Лопес
ЦП
Главный тренер
Ник Кашинг
25
Алекс Боно
ВР
23
Джош Уилльямс
ЦЗ
8
Марко Дельгадо
ЦП
8
Бенуа Шейру
ЦП
Главный тренер
Крис Армас
Остались в запасе
12
Джош Саундерс
ВР
3
Этан Уайт
ЦЗ
2
Джейсон Эрнандес
ЦЗ
5
Майки Лопес
ЦП
Остались в запасе
25
Алекс Боно
ВР
23
Джош Уилльямс
ЦЗ
8
Марко Дельгадо
ЦП
8
Бенуа Шейру
ЦП
Главный тренер
Ник Кашинг
Главный тренер
Крис Армас
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Торонто
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Янки Стэдиум
Новости команд
Все
Нью-Йорк Сити
Торонто
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Клуб с россиянином первым лишился шансов на плей-офф МЛС, Месси отметился ассистом
15 октября
Месси накричал на судью в проигранном матче с «Торонто»
23 августа
4
МЛС. 923-й гол Месси не помог «Интер Майами» избежать поражения от «Торонто»
23 августа
1
МЛС. Гол и две передачи Месси помогли «Интеру Майами» победить «Торонто»
9 мая
2
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Клуб с россиянином первым лишился шансов на плей-офф МЛС, Месси отметился ассистом
15 октября
МЛС. «Интер Майами» победил «Нью-Йорк Сити», Месси обошел Пеле по голам со штрафных
23 марта
2
МЛС. Дубль и передача Месси помогли «Интер Майами» разгромить «Нью-Йорк Сити»
2025.09.25 07:51
Прогноз на точный счeт матча «Нью-Йорк Сити» – «Атланта Юнайтед»: МЛС, 13 июня 2025 года
2025.06.12 11:08
Месси накричал на судью в проигранном матче с «Торонто»
23 августа
4
МЛС. 923-й гол Месси не помог «Интер Майами» избежать поражения от «Торонто»
23 августа
1
МЛС. Гол и две передачи Месси помогли «Интеру Майами» победить «Торонто»
9 мая
2
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
2025.09.15 20:00
2
«Торонто» пытается купить Шомуродова, но Раньери против
2025.02.10 21:51
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+