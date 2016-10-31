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Сток Сити - Суонси
Сток Сити - Суонси: обзор матча 31 октября 2016
Сток Сити
31.10.2016, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 10 тур
3 : 1
Завершен
Суонси
3'
В. Бони
55'
Э. Моусон (АГ)
73'
В. Бони
8'
У. Раутледж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Суонси
87'
Замена
Д. Корк
️️️️
К. Сун-Юн
Замена
П. Крауч
️️️️
М. Арнаутович
87'
Желтая карточка
Э. Питерс
83'
Замена
Д. Уолтерс
️️️️
В. Бони
79'
Желтая карточка
М. Арнаутович
76'
ГОЛ! 3:1!
В. Бони
Пас отдал
Д. Аллен
73'
62'
Замена
Борха
️️️️
М. Барроу
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Э. Моусон
55'
41'
Замена
А. Ранхель
️️️️
К. Ноутон
Замена
Р. Собхи
️️️️
Д. Шакири
26'
8'
ГОЛ! 1:1!
У. Раутледж
Пас отдал
Г. Сигурдссон
ГОЛ! 1:0!
В. Бони
Пас отдал
Д. Аллен
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
13
Ли Грант
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Чарли Адам
ЦП
7
Джо Аллен
АП
12
Гленн Уилэн
ПП
10
Джердан Шакири
ПВ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
8
Лерой Фер
ОП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Сток Сити
24
Шей Гивен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
10
Рамадан Собхи
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ОП
4
Джек Корк
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
17
Борха
ЦФ
4-2-2-2
13
Грант
33
Питерс
17
Шоукросс
4
Мартинс-Инди
27
Бардсли
16
Адам
12
Уилэн
7
Аллен
10
Шакири
7
Арнаутович
2
Бони
4-1-2-2-1
22
Фабиански
26
Ноутон
3
ван дер Хоорн
26
Моусон
3
Тэйлор
8
Фер
40
Ки Сун-Юн
77
Барроу
10
Сигурдссон
15
Раутледж
12
Льоренте
10
Шакири
10
Собхи
10
Собхи
10
Шакири
7
Арнаутович
15
Крауч
15
Крауч
7
Арнаутович
2
Бони
19
Уолтерс
19
Уолтерс
2
Бони
26
Ноутон
22
Ранхель
22
Ранхель
26
Ноутон
40
Ки Сун-Юн
4
Корк
4
Корк
40
Ки Сун-Юн
77
Барроу
17
Борха
17
Борха
77
Барроу
Остались в запасе
Сток Сити
Суонси
24
Шей Гивен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
7
Даниэль Джеймс
ПВ
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ОП
Главный тренер
Боб Брэдли
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
Остались в запасе
7
Даниэль Джеймс
ПВ
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ОП
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Боб Брэдли
Статистика матча Сток Сити - Суонси
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Британния Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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