Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Локомотив
Рубин - Локомотив: обзор матча 31 октября 2016
Рубин
31.10.2016, понедельник, 19:30
Россия. Премьер-лига, 12 тур
2 : 0
Завершен
Локомотив
69'
М. Канунников
77'
Жонатас
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Локомотив
Замена
Э. Бергстрем
️️️️
М. Бауэр
87'
83'
Замена
П. Шкулетич
️️️️
Э. Хенти
83'
Замена
А. Касаев
️️️️
А. Коломейцев
ГОЛ! 2:0!
Жонатас
Пас отдал
Д. Ткачук
77'
ГОЛ! 1:0!
М. Канунников
69'
Замена
Саму
️️️️
Р. Рочина
67'
Желтая карточка
М. Бауэр
62'
Замена
А. Сонг
️️️️
М. Цакташ
59'
54'
Желтая карточка
И. Денисов
46'
Замена
Э. Хенти
️️️️
А. Самедов
13'
Желтая карточка
Т. Михалик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
(К)
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
10
Мийо Цакташ
ОП
6
Янн М'Вила
ОП
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Жонатас
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Локомотив
1
Гилерме
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
55
Ренат Янбаев
ПЗ
11
Майкон
ЛВ
27
Игорь Денисов
ОП
18
Александр Коломейцев
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
19
Александр Самедов
(К)
ПВ
Главный тренер
Юрий Семин
Рубин
1
Юрий Нестеренко
ВР
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
21
Магомед Оздоев
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
14
Саму
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
Локомотив
22
Мирослав Лобанцев
ВР
31
Илья Абаев
ВР
42
Иван Лапшов
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
19
Эзекиэль Хенти
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
4-2-2-2
1
Рыжиков
3
Набиуллин
20
Санчес
90
Бурлак
26
Бауэр
10
Цакташ
6
М'Вила
31
Ткачук
16
Рочина
99
Канунников
9
Жонатас
4-2-1-3
1
Гилерме
55
Янбаев
17
Михалик
39
Пейчинович
29
Денисов
27
Денисов
18
Коломейцев
99
Фернандеш
19
Самедов
59
Миранчук
11
Майкон
26
Бауэр
31
Бергстрем
31
Бергстрем
26
Бауэр
10
Цакташ
8
Сонг
8
Сонг
10
Цакташ
16
Рочина
14
Саму
14
Саму
16
Рочина
18
Коломейцев
11
Касаев
11
Касаев
18
Коломейцев
19
Самедов
19
Хенти
19
Хенти
19
Самедов
Хенти
32
Шкулетич
32
Шкулетич
Хенти
Остались в запасе
Рубин
Локомотив
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
1
Юрий Нестеренко
ВР
19
Виталий Устинов
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
21
Магомед Оздоев
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
42
Иван Лапшов
ЦЗ
22
Мирослав Лобанцев
ВР
31
Илья Абаев
ВР
49
Роман Шишкин
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
1
Юрий Нестеренко
ВР
19
Виталий Устинов
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
21
Магомед Оздоев
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
Остались в запасе
42
Иван Лапшов
ЦЗ
22
Мирослав Лобанцев
ВР
31
Илья Абаев
ВР
49
Роман Шишкин
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
Главный тренер
Хави Грасия
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Рубин - Локомотив
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
Наш Футбол, Матч ТВ
Новости команд
Все
Рубин
Локомотив
Овчинников приступил к работе с «Локомотивом», отказавшись от «тоннеля»
18:57
«Я против»: Адиев – о новом тренере «Локомотива»
18:05
1
Назначения комментаторов на 15-й тур РПЛ
17:45
«Локомотив» заинтересовался форвардом из Мали
16:47
4
Стало известно, будет ли «Спартак» бороться за вратарей «Зенита», «Рубина» и ЦСКА София
15:15
2
Назначения комментаторов на 15-й тур РПЛ
17:45
Стало известно, будет ли «Спартак» бороться за вратарей «Зенита», «Рубина» и ЦСКА София
15:15
2
Семак назвал игроков «Зенита», которые могут пропустить матч с «Рубином»
14:17
2
Названы судьи матчей 15-го тура РПЛ
12:54
8
У «Рубина» сорвался трансфер экс-футболиста сборной Франции
Вчера, 09:50
1
Овчинников приступил к работе с «Локомотивом», отказавшись от «тоннеля»
18:57
«Я против»: Адиев – о новом тренере «Локомотива»
18:05
1
Назначения комментаторов на 15-й тур РПЛ
17:45
«Локомотив» заинтересовался форвардом из Мали
16:47
4
Названы судьи матчей 15-го тура РПЛ
12:54
8
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+