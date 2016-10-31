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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Палермо
Кальяри - Палермо: обзор матча 31 октября 2016
Кальяри
31.10.2016, понедельник, 23:00
Италия. Серия А, 11 тур
2 : 1
Завершен
Палермо
53'
Д. Дессена
64'
Д. Дессена
79'
И. Несторовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Палермо
Желтая карточка
Н. Барелла
90'
+4
90'
Желтая карточка
Х. Алеесами
83'
Замена
М. Морганелла
️️️️
А. Рисполи
Замена
Н. Барелла
️️️️
Д. Ди Дженнаро
83'
79'
ГОЛ! 2:1!
И. Несторовски
Пас отдал
А. Рисполи
Желтая карточка
М. Сторари
78'
Замена
Ф. Мельчорри
️️️️
М. Сау
76'
Замена
Д. Мунари
️️️️
С. Падоин
73'
71'
Замена
Б. Энрике
️️️️
И. Чочев
ГОЛ! 2:0!
Д. Дессена
Пас отдал
М. Сау
64'
63'
Замена
А. Диаманти
️️️️
К. Эмбало
Желтая карточка
С. Падоин
57'
ГОЛ! 1:0!
Д. Дессена
Пас отдал
Д. Ди Дженнаро
53'
33'
Желтая карточка
Р. Квайсон
Желтая карточка
Ф. Писакане
33'
Желтая карточка
М. Сау
28'
18'
Желтая карточка
А. Рисполи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
30
Марко Сторари
ВР
4
Фабио Писакане
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
8
Давиде Ди Дженнаро
АП
27
Даниэле Дессена
ПП
25
Марко Сау
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Массимо Растелли
Палермо
1
Йосип Посавец
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
18
Мато Яяло
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
7
Оскар Хильемарк
ПП
90
Илия Несторовски
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
7
Карлос Эмбало
РФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Кальяри
77
Рафаэль
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
27
Лука Биттанте
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
11
Джанни Мунари
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
11
Федерико Мельчорри
ЦФ
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
Палермо
22
Андреа Фулиньяти
ВР
70
Леонардо Марсон
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
24
Уасим Боуи
ЦП
25
Бруно Энрике
ЦП
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
89
Мишель Морганелла
ПП
4-3-1-2
30
Сторари
4
Писакане
23
Чеппителли
22
Алвеш
22
Исла
19
Падоин
77
Тахцидис
27
Дессена
8
Ди Дженнаро
22
Боррьелло
25
Сау
3-4-3
1
Посавец
15
Сионек
4
Анджелкович
5
Алеесами
7
Хильемарк
18
Яяло
18
Чочев
3
Рисполи
7
Эмбало
19
Квайсон
90
Несторовски
19
Падоин
11
Мунари
11
Мунари
19
Падоин
8
Ди Дженнаро
23
Барелла
23
Барелла
8
Ди Дженнаро
25
Сау
11
Мельчорри
11
Мельчорри
25
Сау
18
Чочев
25
Энрике
25
Энрике
18
Чочев
7
Эмбало
23
Диаманти
23
Диаманти
7
Эмбало
3
Рисполи
89
Морганелла
89
Морганелла
3
Рисполи
Остались в запасе
Кальяри
Палермо
27
Лука Биттанте
ЦЗ
77
Рафаэль
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
19
Марко Капуано
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
Главный тренер
Массимо Растелли
22
Андреа Фулиньяти
ВР
70
Леонардо Марсон
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
24
Уасим Боуи
ЦП
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
27
Лука Биттанте
ЦЗ
77
Рафаэль
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
19
Марко Капуано
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
Остались в запасе
22
Андреа Фулиньяти
ВР
70
Леонардо Марсон
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
24
Уасим Боуи
ЦП
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
Главный тренер
Массимо Растелли
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Кальяри - Палермо
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Иррати
(Пистоя)
Стадион:
Сант-Элия
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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