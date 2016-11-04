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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Истанбул Башакшехир
Галатасарай - Истанбул Башакшехир: обзор матча 04 ноября 2016
Галатасарай
04.11.2016, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 10 тур
1 : 2
Завершен
Истанбул Башакшехир
32'
З. Гюмюш
60'
Я. Айхан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Истанбул Башакшехир
82'
Замена
С. Хольмен
️️️️
М. Моссоро
79'
Желтая карточка
Э. Белезоглу
Замена
Л. Подольски
️️️️
З. Гюмюш
78'
Желтая карточка
Н. Де Йонг
73'
60'
ГОЛ! 1:1!
Я. Айхан
Желтая карточка
Ф. Муслера
59'
ГОЛ! 1:0!
З. Гюмюш
32'
Желтая карточка
Л. Кароль
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
2
Семих Кайя
ЦЗ
22
Хакан Балта
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
8
Селчук Инан
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
2
Ялчин Айхан
ЦЗ
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
14
Бекир Иртегюн
ПЗ
8
Марсио Моссоро
ЦП
25
Эмре Белезоглу
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
Главный тренер
Нури Шахин
Галатасарай
1
Дженк Генен
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
Истанбул Башакшехир
86
Юфук Чейлан
ВР
23
Самуэль Хольмен
ЦП
4-2-2-2
16
Муслера
23
Кароль
2
Кайя
22
Балта
55
Сариоглу
8
Инан
34
Де Йонг
77
Брума
10
Снейдер
9
Дердийок
11
Гюмюш
3-2-2-1
1
Бабакан
2
Айхан
87
Озторун
21
Текдемир
14
Иртегюн
33
Учар
8
Моссоро
25
Белезоглу
10
Вишча
11
Гюмюш
10
Подольски
10
Подольски
11
Гюмюш
8
Моссоро
23
Хольмен
23
Хольмен
8
Моссоро
Остались в запасе
Галатасарай
Истанбул Башакшехир
1
Дженк Генен
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
Главный тренер
Окан Бурук
86
Юфук Чейлан
ВР
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
1
Дженк Генен
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
Остались в запасе
86
Юфук Чейлан
ВР
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Галатасарай - Истанбул Башакшехир
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
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