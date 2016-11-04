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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Кортрейк - Шарлеруа
Кортрейк - Шарлеруа: обзор матча 04 ноября 2016
Кортрейк
04.11.2016, пятница, 22:30
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
2 : 1
Завершен
Шарлеруа
61'
И. Саади
82'
И. Уали
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кортрейк - Шарлеруа
Замена
️️️️
И. Саади
90'
Желтая карточка
И. Уали
87'
Замена
С. Де Смет
️️️️
Б. Верстате
85'
ГОЛ! 2:0!
И. Уали
82'
81'
Замена
К. Бенавенте
️️️️
Мартос
Замена
С. Сарр
️️️️
К. Мерсье
72'
ГОЛ! 1:0!
И. Саади
61'
17'
Желтая карточка
С. Виллемс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кортрейк
1
Томас Камински
ВР
31
Жоаозиньо
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
10
Эрве Каж
ЦП
26
Элохим Роллан
ЦП
30
Ксавье Мерсье
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
27
Идир Уали
ЦФ
9
Идрисс Саади
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Шарлеруа
30
Николас Пеннето
ВР
25
Дамьен Марк
ЦЗ
8
Мартос
ЦЗ
3
Стивен Виллемс
ЦЗ
41
Франсис Н'Ганга
ЦЗ
7
Клемент Тайнмонт
ЦП
18
Амара Бэби
ЦП
13
Кристоф Дианди
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
Главный тренер
Ханс Корнелис
Кортрейк
13
Михалис Сифакис
ВР
6
Сиди Сарр
ОП
7
Стейн Де Смет
ЦФ
9
Ларс Велдвейк
ЦФ
Шарлеруа
35
Парфэйт Манданда
ВР
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
10
Давид Полье
ЦФ
2-4-2
1
Камински
31
Жоаозиньо
2
Жиго
10
Каж
30
Мерсье
4
Верстате
26
Роллан
9
Саади
27
Уали
4-5
30
Пеннето
8
Мартос
3
Виллемс
41
Н'Ганга
25
Марк
7
Тайнмонт
13
Дианди
11
Нинис
22
Мата
18
Бэби
30
Мерсье
6
Сарр
6
Сарр
30
Мерсье
4
Верстате
7
Де Смет
7
Де Смет
4
Верстате
8
Мартос
14
Бенавенте
14
Бенавенте
8
Мартос
Остались в запасе
Кортрейк
Шарлеруа
13
Михалис Сифакис
ВР
9
Ларс Велдвейк
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
35
Парфэйт Манданда
ВР
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
10
Давид Полье
ЦФ
Главный тренер
Ханс Корнелис
Остались в запасе
13
Михалис Сифакис
ВР
9
Ларс Велдвейк
ЦФ
Остались в запасе
35
Парфэйт Манданда
ВР
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
10
Давид Полье
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Главный тренер
Ханс Корнелис
Статистика матча Кортрейк - Шарлеруа
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
- : -
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Кортрейк
1 : 0
20.09.2026
Беверен
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
- : -
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Шарлеруа
3 : 2
19.09.2026
Серкль Брюгге
Информация о матче
Стадион:
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