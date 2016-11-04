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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Боруссия М
Герта - Боруссия М: обзор матча 04 ноября 2016
Герта
04.11.2016, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
3 : 0
Завершен
Боруссия М
18'
С. Калу
33'
С. Калу
84'
С. Калу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Боруссия М
Замена
К. Зинан
️️️️
С. Калу
86'
85'
Замена
Т. Азар
️️️️
Й. Хофманн
ГОЛ! 3:0!
С. Калу
Пас отдал
М. Вайзер
84'
Замена
Ю. Шибер
️️️️
Г. Харагучи
71'
Желтая карточка
М. Миттельштадт
64'
Замена
Аллан
️️️️
Ф. Лустенбергер
56'
Желтая карточка
Н. Штарк
45'
+1
45'
Замена
Ю. Корб
️️️️
Т. Штробль
43'
Желтая карточка
Т. Штробль
39'
Вторая желтая
К. Крамер
33'
Замена
Ф. Джонсон
️️️️
П. Херрманн
ГОЛ! 2:0!
С. Калу
33'
29'
Желтая карточка
О. Вендт
ГОЛ! 1:0!
С. Калу
Пас отдал
М. Вайзер
18'
8'
Желтая карточка
К. Крамер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
8
Саломон Калу
АП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ПП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Андре Шуберт
Герта
1
Томас Крафт
ВР
13
Йенс Хегелер
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
29
Аллан
ЦП
18
Курт Зинан
ЦФ
9
Сами Аллагуи
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
3-2-2-1-1
22
Ярстейн
28
Лустенбергер
4
Штарк
25
Брукс
7
Миттельштадт
22
Пекарик
78
Харагучи
5
Скьельбред
8
Калу
11
Ибишевич
4-2-3-1
1
Зоммер
23
Вестергор
30
Эльведи
24
Янчке
17
Вендт
5
Штробль
23
Крамер
7
Хофманн
13
Штиндль
7
Херрманн
11
Раффаэл
8
Калу
18
Зинан
18
Зинан
8
Калу
28
Лустенбергер
29
Аллан
29
Аллан
28
Лустенбергер
78
Харагучи
20
Шибер
20
Шибер
78
Харагучи
5
Штробль
4
Корб
4
Корб
5
Штробль
7
Херрманн
19
Джонсон
19
Джонсон
7
Херрманн
7
Хофманн
9
Азар
9
Азар
7
Хофманн
Остались в запасе
Герта
Боруссия М
1
Томас Крафт
ВР
13
Йенс Хегелер
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
28
Андре Хан
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
10
Марвин Шульц
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
Главный тренер
Андре Шуберт
Остались в запасе
1
Томас Крафт
ВР
13
Йенс Хегелер
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Остались в запасе
28
Андре Хан
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
10
Марвин Шульц
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
Главный тренер
Паль Дардаи
Главный тренер
Андре Шуберт
Статистика матча Герта - Боруссия М
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Олимпиаштадион
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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