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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - Атлетико
Бавария - Атлетико: обзор матча 06 декабря 2016
Бавария
06.12.2016, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа D, 6 тур
1 : 0
Завершен
Атлетико
28'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Атлетико
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Д. Коста
87'
Замена
Й. Киммих
️️️️
А. Роббен
83'
Замена
Т. Мюллер
️️️️
Р. Левандовски
80'
68'
Замена
Т. Парти
️️️️
Коке
61'
Желтая карточка
Габи
60'
Замена
К. Гамейро
️️️️
Я. Карраско
60'
Замена
А. Корреа
️️️️
Н. Гайтан
ГОЛ! 1:0!
Р. Левандовски
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
10
Арьен Роббен
РФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
10
Николас Гайтан
ЦП
14
Габи
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Коке
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
88
Хави Мартинес
ОП
6
Йозуа Киммих
ОП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
4-3-1-2
1
Нойер
24
Бернат
15
Хуммельс
5
Алаба
13
Рафинья
6
Алькантара
8
Саншеш
23
Видаль
11
Коста
9
Левандовски
10
Роббен
4-4-1-1
13
Облак
24
Врсалько
15
Савич
2
Годин
21
Эрнандес
14
Габи
8
Ньигес
6
Коке
10
Гайтан
10
Карраско
7
Гризманн
11
Коста
88
Мартинес
88
Мартинес
11
Коста
10
Роббен
6
Киммих
6
Киммих
10
Роббен
9
Левандовски
13
Мюллер
13
Мюллер
9
Левандовски
6
Коке
18
Парти
18
Парти
6
Коке
10
Гайтан
10
Корреа
10
Корреа
10
Гайтан
10
Карраско
9
Гамейро
9
Гамейро
10
Карраско
Остались в запасе
Бавария
Атлетико
26
Свен Ульрайх
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
Главный тренер
Карло Анчелотти
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Бавария - Атлетико
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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