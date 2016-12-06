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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Барселона - Боруссия М
Барселона - Боруссия М: обзор матча 06 декабря 2016
Барселона
06.12.2016, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа C, 6 тур
4 : 0
Завершен
Боруссия М
16'
Л. Месси
50'
А. Туран
53'
А. Туран
67'
А. Туран
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Боруссия М
Замена
М. Кардона
️️️️
А. Туран
74'
72'
Замена
Раффаэл
️️️️
Т. Азар
ГОЛ! 4:0!
А. Туран
Пас отдал
П. Алькасер
67'
Замена
Рафинья
️️️️
А. Иньеста
61'
59'
Замена
Ф. Джонсон
️️️️
М. Шульц
59'
Замена
К. Крамер
️️️️
М. Дауд
55'
Желтая карточка
М. Дауд
ГОЛ! 3:0!
А. Туран
Пас отдал
А. Видаль
53'
ГОЛ! 2:0!
А. Туран
50'
ГОЛ! 1:0!
Л. Месси
Пас отдал
А. Туран
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Лионель Месси
ПВ
66
Арда Туран
ЛФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЛП
9
Торган Азар
ЛВ
5
Тобиас Штробль
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
Главный тренер
Андре Шуберт
Барселона
1
Жорди Масип
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
12
Рафинья
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
15
Джибриль Соу
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
4-2-2-2
24
Силлессен
12
Динь
14
Маскерано
14
Умтити
22
Видаль
8
Иньеста
20
Гомеш
4
Суарес
10
Месси
66
Туран
9
Алькасер
3-3-2-2
1
Зоммер
30
Эльведи
15
Кристенсен
23
Вестергор
24
Янчке
5
Штробль
4
Корб
81
Дауд
10
Шульц
28
Хан
9
Азар
8
Иньеста
12
Рафинья
12
Рафинья
8
Иньеста
66
Туран
22
Кардона
22
Кардона
66
Туран
81
Дауд
23
Крамер
23
Крамер
81
Дауд
10
Шульц
19
Джонсон
19
Джонсон
10
Шульц
9
Азар
11
Раффаэл
11
Раффаэл
9
Азар
Остались в запасе
Барселона
Боруссия М
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Жорди Масип
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
7
Йонас Хофманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
15
Джибриль Соу
ЦП
Главный тренер
Андре Шуберт
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Жорди Масип
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
9
Луис Суарес
ЦФ
Остались в запасе
7
Йонас Хофманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
15
Джибриль Соу
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Андре Шуберт
Статистика матча Барселона - Боруссия М
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
МАТЧ! ИГРА
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