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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСВ - Ростов
ПСВ - Ростов: обзор матча 06 декабря 2016
ПСВ
06.12.2016, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа D, 6 тур
0 : 0
Завершен
Ростов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Ростов
90'
Замена
С. Эзатолахи
️️️️
С. Азмун
88'
Замена
А. Бухаров
️️️️
Д. Полоз
Желтая карточка
Э. Морено
87'
80'
Замена
Д. Терентьев
️️️️
Т. Калачев
Замена
Л. Нарсинг
️️️️
Н. Изима-Мирен
76'
Желтая карточка
С. Бергвейн
63'
Замена
Г. Перейро
️️️️
С. Ариас
62'
Замена
С. Де Йонг
️️️️
А. Зинченко
62'
40'
Желтая карточка
В. Гранат
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
41
Йерун Зут
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
23
Барт Рамселар
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
26
Люк де Йонг
(К)
ЦФ
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Ростов
35
Сослан Джанаев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛАЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
2
Тимофей Калачев
ПАЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Александр Гацкан
(К)
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Иван Данильянц
ПСВ
22
Ремко Пасвер
ВР
7
Симон Поульсен
ЦЗ
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
26
Гастон Перейро
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Ростов
30
Никита Медведев
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
28
Андрей Препелицэ
ОП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
11
Александр Бухаров
ЦФ
3-2-2-2
41
Зут
15
Морено
5
Швааб
77
Изима-Мирен
47
Зинченко
4
Ариас
23
Рамселар
24
Проппер
34
Бергвейн
26
де Йонг
3-3-1-2-1
35
Джанаев
32
Мевля
13
Гранат
44
Навас
2
Калачев
8
Гацкан
30
Кудряшов
16
Нобоа
21
Ерохин
7
Полоз
20
Азмун
4
Ариас
26
Перейро
26
Перейро
4
Ариас
47
Зинченко
6
Де Йонг
6
Де Йонг
47
Зинченко
77
Изима-Мирен
7
Нарсинг
7
Нарсинг
77
Изима-Мирен
2
Калачев
43
Терентьев
43
Терентьев
2
Калачев
20
Азмун
6
Эзатолахи
6
Эзатолахи
20
Азмун
7
Полоз
11
Бухаров
11
Бухаров
7
Полоз
Остались в запасе
ПСВ
Ростов
22
Ремко Пасвер
ВР
7
Симон Поульсен
ЦЗ
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
8
Флориан Джозефзун
ПВ
Главный тренер
Филлип Коку
30
Никита Медведев
ВР
28
Андрей Препелицэ
ОП
19
Хорен Байрамян
АП
7
Мусса Думбия
ЛВ
Главный тренер
Иван Данильянц
Остались в запасе
22
Ремко Пасвер
ВР
7
Симон Поульсен
ЦЗ
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
8
Флориан Джозефзун
ПВ
Остались в запасе
30
Никита Медведев
ВР
28
Андрей Препелицэ
ОП
19
Хорен Байрамян
АП
7
Мусса Думбия
ЛВ
Главный тренер
Филлип Коку
Главный тренер
Иван Данильянц
Статистика матча ПСВ - Ростов
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Филипс
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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