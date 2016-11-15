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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Япония - Саудовская Аравия
Япония - Саудовская Аравия: обзор матча 15 ноября 2016
Япония
15.11.2016, вторник, 13:35
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа B, 5 тур
2 : 1
Завершен
Саудовская Аравия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Япония - Саудовская Аравия
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Япония
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Япония
- : -
23.12.2027
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бразилия
2 : 1
29.06.2026
Япония
Саудовская Аравия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Саудовская Аравия
- : -
23.12.2027
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
1 : 2
17.11.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Чемпионат мира, 3 тур
Кабо-Верде
0 : 0
27.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 2 тур
Испания
4 : 0
21.06.2026
Саудовская Аравия
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