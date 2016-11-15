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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Россия - Румыния
Россия - Румыния: обзор матча 15 ноября 2016
Россия
15.11.2016, вторник, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Румыния
90+3'
М. Оздоев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Россия - Румыния
ГОЛ! 1:0!
М. Оздоев
90'
+3
90'
+2
Замена
Д. Неделку
️️️️
Н. Станчу
90'
+1
Замена
Б. Цыру
️️️️
Д. Григоре
Замена
И. Новосельцев
️️️️
Ф. Кудряшов
84'
83'
Замена
А. Попа
️️️️
Г. Теодор Грозав
71'
Желтая карточка
А. Препелицэ
Замена
А. Ерохин
️️️️
П. Могилевец
68'
66'
Замена
С. Филип
️️️️
Я. Латовлевич
Замена
Д. Полоз
️️️️
А. Миранчук
61'
Замена
М. Оздоев
️️️️
Ю. Жирков
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
1
Игорь Акинфеев
ВР
18
Юрий Жирков
ЛАЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
4
Илья Кутепов
ЦЗ
13
Федор Кудряшов
ЦЗ
19
Александр Самедов
ПАЗ
8
Денис Глушаков
ЦП
11
Роман Зобнин
ЦП
11
Павел Могилевец
ЦП
11
Алексей Миранчук
АП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Румыния
1
Костел Пантилимон
ВР
3
Ясмин Латовлевич
ЛЗ
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
21
Драгош Григоре
ЦЗ
20
Габриэль Энаке
ПЗ
0
Георге Теодор Грозав
ЛВ
14
Андрей Препелицэ
ОП
10
Николае Станчу
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
0
Дорин Ротариу
ПВ
14
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Даум
Россия
1
Александр Беленов
ВР
16
Станислав Крицюк
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
3
Иван Новосельцев
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
3
Роман Шишкин
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Юрий Газинский
ЦП
7
Магомед Оздоев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
0
Кирилл Панченко
ЦФ
Румыния
16
Валентин Кожокару
ВР
23
Силвиу Лунг
ВР
3
Алин Тошка
ЦЗ
0
Богдан Цыру
ЦЗ
0
Драгош Неделку
ЦП
16
Стелиано Филип
ЦП
20
Адриан Попа
ЦП
17
Эрик Бикфалви
АП
3-2-3-1-1
1
Акинфеев
5
Семенов
4
Кутепов
13
Кудряшов
18
Жирков
19
Самедов
8
Глушаков
11
Зобнин
11
Могилевец
11
Миранчук
9
Кокорин
4-1-2-2-1
1
Пантилимон
20
Энаке
22
Сэпунару
21
Григоре
3
Латовлевич
14
Препелицэ
10
Станчу
18
Марин
0
Ротариу
0
Грозав
14
Андоне
13
Кудряшов
3
Новосельцев
3
Новосельцев
13
Кудряшов
18
Жирков
7
Оздоев
7
Оздоев
18
Жирков
11
Могилевец
21
Ерохин
21
Ерохин
11
Могилевец
11
Миранчук
7
Полоз
7
Полоз
11
Миранчук
10
Станчу
0
Неделку
0
Неделку
10
Станчу
21
Григоре
0
Цыру
0
Цыру
21
Григоре
3
Латовлевич
16
Филип
16
Филип
3
Латовлевич
0
Грозав
20
Попа
20
Попа
0
Грозав
Остались в запасе
Россия
Румыния
1
Александр Беленов
ВР
16
Станислав Крицюк
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
3
Роман Шишкин
ПЗ
8
Юрий Газинский
ЦП
0
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
16
Валентин Кожокару
ВР
23
Силвиу Лунг
ВР
3
Алин Тошка
ЦЗ
17
Эрик Бикфалви
АП
Главный тренер
Кристоф Даум
Остались в запасе
1
Александр Беленов
ВР
16
Станислав Крицюк
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
3
Роман Шишкин
ПЗ
8
Юрий Газинский
ЦП
0
Кирилл Панченко
ЦФ
Остались в запасе
16
Валентин Кожокару
ВР
23
Силвиу Лунг
ВР
3
Алин Тошка
ЦЗ
17
Эрик Бикфалви
АП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Кристоф Даум
Статистика матча Россия - Румыния
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Румыния
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Кульбаков
(Гомель)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1, Первый канал
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