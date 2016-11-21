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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леганес - Осасуна
Леганес - Осасуна: обзор матча 21 ноября 2016
Леганес
21.11.2016, понедельник, 22:45
Испания. Примера, 12 тур
2 : 0
Завершен
Осасуна
6'
Р. Ибаньес
57'
Р. Ибаньес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леганес - Осасуна
88'
Желтая карточка
М. Олавиде
Замена
У. Лопес
️️️️
Р. Ибаньес
86'
Замена
В. Диас
️️️️
Д. Рико
79'
73'
Замена
М. Олавиде
️️️️
Р. Торрес
Желтая карточка
У. Бустинса
62'
57'
Замена
Г. Чаушич
️️️️
М. Де лас Куэвас
ГОЛ! 2:0!
Р. Ибаньес
Пас отдал
Д. Тимор
57'
55'
Желтая карточка
Э. Ривьер
45'
Замена
Э. Ривьер
️️️️
Ф. Тьенса Нуньес
Замена
Д. Мачис
️️️️
А. Шимановски
45'
43'
Желтая карточка
Д. Гарсия
Желтая карточка
Д. Рико
32'
ГОЛ! 1:0!
Р. Ибаньес
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
91
Альберто Бриноли
ВР
13
Йон Андер Серантес
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
8
Александер Шимановски
ЦП
18
Габриэл
АП
10
Лусиано
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Осасуна
13
Наужет Перес
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
30
Тано Боннин
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
6
Ойер
ОП
10
Мигель Де лас Куэвас
АП
10
Роберто Торрес
АП
6
Фаусто Тьенса Нуньес
ПП
7
Алекс Беренгер
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Леганес
12
Карл Меджани
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
8
Унаи Лопес
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Осасуна
0
Марио Фернандес
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
35
Мигель Олавиде
ЦП
23
Горан Чаушич
ЦП
19
Кенан Кодро
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
4-1-2-1-1
91
Бриноли
15
Рико
44
Инсуа
5
Бустинса
21
Мантовани
24
Тимор
20
Ибаньес
8
Шимановски
18
Габриэл
10
Лусиано
4-1-1-3-1
13
Перес
30
Боннин
15
Гарсия
5
Гарсия
29
Фуэнтес
6
Ойер
6
Тьенса Нуньес
7
Беренгер
10
Торрес
10
Де лас Куэвас
11
Леон
8
Шимановски
11
Мачис
11
Мачис
8
Шимановски
15
Рико
16
Диас
16
Диас
15
Рико
20
Ибаньес
8
Лопес
8
Лопес
20
Ибаньес
10
Торрес
35
Олавиде
35
Олавиде
10
Торрес
10
Де лас Куэвас
23
Чаушич
23
Чаушич
10
Де лас Куэвас
6
Тьенса Нуньес
97
Ривьер
97
Ривьер
6
Тьенса Нуньес
Остались в запасе
Леганес
Осасуна
12
Карл Меджани
ЦЗ
21
Рубен Перес
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
0
Марио Фернандес
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
19
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
12
Карл Меджани
ЦЗ
21
Рубен Перес
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Остались в запасе
0
Марио Фернандес
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
19
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Леганес - Осасуна
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
- : -
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
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