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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Уфа (мол)
Зенит (мол) - Уфа (мол): обзор матча 29 ноября 2016
Зенит (мол)
29.11.2016, вторник, 20:30
Россия. Молодежное первенство, 16 тур
2 : 1
Завершен
Уфа (мол)
24'
К. Макеев
70'
С. Крапухин
7'
Р. Юсупов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Уфа (мол)
90'
+2
Желтая карточка
М. Криворог
Замена
Ф. Шалимов
️️️️
Д. Пенчиков
90'
89'
Замена
А. Надеев
️️️️
Р. Зарипов
Замена
Е. Денисов
️️️️
Д. Лесовой
87'
Замена
А. Некрасов
️️️️
С. Крапухин
85'
Замена
Д. Плетнев
️️️️
Д. Кириллов
82'
80'
Замена
М. Сидоров
️️️️
Р. Юсупов
Замена
Ю. Козлов
️️️️
К. Макеев
80'
Желтая карточка
Л. Мусаев
74'
Замена
Н. Колдунов
️️️️
К. Котов
72'
ГОЛ! 2:1!
С. Крапухин
70'
68'
Замена
Д. Зизенков
️️️️
В. Журавлев
61'
Желтая карточка
А. Филин
56'
Желтая карточка
Р. Зарипов
46'
Замена
М. Бородько
️️️️
Б. Сарнавский
ГОЛ! 1:1!
К. Макеев
24'
7'
ГОЛ! 0:1!
Р. Юсупов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
96
Игорь Обухов
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
10
Кирилл Макеев
ЛВ
22
Никита Каккоев
ОП
42
Константин Котов
ЦП
61
Дмитрий Кириллов
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
36
Станислав Крапухин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Симутенков
Уфа (мол)
29
Богдан Сарнавский
ВР
13
Артем Егоров
ЦЗ
57
Руслан Хазиев
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
96
Ренат Юсупов
ЦП
72
Валентин Виденеев
ЦП
63
Радмир Зарипов
ЦП
51
Марк Криворог
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
90
Вячеслав Журавлев
ЦФ
Главный тренер
Альберт Лукманов
Зенит (мол)
86
Николай Рыбиков
ВР
84
Феликс Шалимов
ЦЗ
85
Юрий Козлов
ЦП
10
Никита Колдунов
ЦП
10
Дмитрий Плетнев
АП
78
Александр Некрасов
ЦФ
91
Егор Денисов
ЦФ
9
Ефрем Вартанян
ЦФ
Уфа (мол)
77
Михаил Бородько
ВР
75
Артем Надеев
ЦЗ
69
Никита Попов
ЦЗ
89
Максим Сидоров
ЦП
77
Денис Зизенков
ЦФ
3-1-4-1-1
96
Обухов
3
Круговой
3
Бугриев
4
Пенчиков
22
Каккоев
88
Лесовой
61
Кириллов
38
Мусаев
42
Котов
10
Макеев
36
Крапухин
4-5-1
29
Сарнавский
57
Хазиев
78
Дивеев
25
Филин
13
Егоров
96
Юсупов
63
Зарипов
51
Криворог
99
Емельянов
72
Виденеев
90
Журавлев
36
Крапухин
78
Некрасов
78
Некрасов
36
Крапухин
61
Кириллов
10
Плетнев
10
Плетнев
61
Кириллов
88
Лесовой
91
Денисов
91
Денисов
88
Лесовой
10
Макеев
85
Козлов
85
Козлов
10
Макеев
4
Пенчиков
84
Шалимов
84
Шалимов
4
Пенчиков
42
Котов
10
Колдунов
10
Колдунов
42
Котов
90
Журавлев
77
Зизенков
77
Зизенков
90
Журавлев
96
Юсупов
89
Сидоров
89
Сидоров
96
Юсупов
63
Зарипов
75
Надеев
75
Надеев
63
Зарипов
29
Сарнавский
77
Бородько
77
Бородько
29
Сарнавский
Остались в запасе
Зенит (мол)
Уфа (мол)
9
Ефрем Вартанян
ЦФ
86
Николай Рыбиков
ВР
Главный тренер
Игорь Симутенков
69
Никита Попов
ЦЗ
Главный тренер
Альберт Лукманов
Остались в запасе
9
Ефрем Вартанян
ЦФ
86
Николай Рыбиков
ВР
Остались в запасе
69
Никита Попов
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Симутенков
Главный тренер
Альберт Лукманов
Статистика матча Зенит (мол) - Уфа (мол)
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 10 тур
Уфа (мол)
0 : 5
20.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 9 тур
Мастер-Сатурн
1 : 5
13.05.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 8 тур
Уфа (мол)
0 : 1
05.05.2022
Химки (мол)
Россия. М-лига, 7 тур
Ахмат (мол)
4 : 1
29.04.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 6 тур
Уфа (мол)
0 : 0
21.04.2022
Краснодар (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Цыганок
(Владивосток)
Стадион:
МСА Петровский
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