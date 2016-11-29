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Расписание матчей
Италия. Кубок
Торино - Пиза
Торино - Пиза: обзор матча 29 ноября 2016
Торино
29.11.2016, вторник, 23:00
Италия. Кубок, 1/16 финала
4 : 0
Завершен
Пиза
93'
А. Льяич
111'
М. Лопес
113'
Л. Бойе
117'
А. Белотти
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Торино - Пиза
ГОЛ! 4:0!
А. Белотти
117'
ГОЛ! 3:0!
Л. Бойе
113'
ГОЛ! 2:0!
М. Лопес
111'
ГОЛ! 1:0!
А. Льяич
93'
Замена
А. Белотти
️️️️
Д. Мартинес
73'
Замена
А. Льяич
️️️️
С. Лукич
62'
Желтая карточка
А. Айети
60'
Замена
С. Густафсон
️️️️
Ж. Оби
15'
Начало матча
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Статистика матча Торино - Пиза
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Пиза
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Пиза
2 : 2
07.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 10 тур
Авеллино
2 : 0
01.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Пиза
3 : 1
17.10.2026
Кремонезе
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