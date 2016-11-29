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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Ренн
Лорьян - Ренн: обзор матча 29 ноября 2016
Лорьян
29.11.2016, вторник, 21:00
Франция. Лига 1, 15 тур
2 : 1
Завершен
Ренн
28'
М. Сиани
46'
М. Уорис
32'
Д. Сио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лорьян - Ренн
89'
Желтая карточка
Л. Бааль
Замена
В. Ле Гофф
️️️️
С. Морейра
85'
Замена
Р. Филиппото
️️️️
М. Уорис
79'
78'
Замена
П. Энрике
️️️️
Д. Сио
73'
Замена
А. Дьякаби
️️️️
К. Гросицки
Замена
В. Меслуб
️️️️
С. Марво
64'
57'
Замена
К. Эразмус
️️️️
С. Прсич
ГОЛ! 2:1!
М. Уорис
Пас отдал
Б. Муканджо
46'
32'
ГОЛ! 1:1!
Д. Сио
Пас отдал
Д. Сио
ГОЛ! 1:0!
М. Сиани
Пас отдал
С. Марво
28'
Желтая карточка
А. Мвуэмба
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
16
Поль Делекруа
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
99
Эрвин Коффи
ПЗ
88
Кафу
ЦП
6
Весли Лаутоа
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
12
Бенджамин Муканджо
АП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
20
Маджид Уорис
ЛФ
Ренн
56
Бенуа Костиль
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
14
Санин Прсич
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
11
Камил Гросицки
ПП
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Лорьян
1
Антони Ламонж
ВР
17
Валид Меслуб
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
19
Джимми Кабо
ПВ
14
Джереми Алиадьер
ЦФ
Ренн
1
Пауль Нарди
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
6
Желсон Фернандес
ЦП
17
Николя Жанвье
ЦП
7
Педро Энрике
ЦФ
9
Кермит Эразмус
ЦФ
4-3-2-1
16
Делекруа
13
Сиани
15
Туре
31
Морейра
99
Коффи
88
Кафу
6
Лаутоа
7
Мвуэмба
12
Муканджо
12
Марво
20
Уорис
4-3-3
56
Костиль
29
Данзе
3
Мендеш
23
Наньон
24
Бааль
11
Гросицки
21
Андре
14
Прсич
13
Сио
23
Эну
29
Нтеп
20
Уорис
12
Филиппото
12
Филиппото
20
Уорис
31
Морейра
25
Ле Гофф
25
Ле Гофф
31
Морейра
12
Марво
17
Меслуб
17
Меслуб
12
Марво
11
Гросицки
27
Дьякаби
27
Дьякаби
11
Гросицки
13
Сио
7
Энрике
7
Энрике
13
Сио
14
Прсич
9
Эразмус
9
Эразмус
14
Прсич
Остались в запасе
Лорьян
Ренн
19
Джимми Кабо
ПВ
1
Антони Ламонж
ВР
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
14
Джереми Алиадьер
ЦФ
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
1
Пауль Нарди
ВР
6
Желсон Фернандес
ЦП
17
Николя Жанвье
ЦП
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Остались в запасе
19
Джимми Кабо
ПВ
1
Антони Ламонж
ВР
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
14
Джереми Алиадьер
ЦФ
Остались в запасе
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
1
Пауль Нарди
ВР
6
Желсон Фернандес
ЦП
17
Николя Жанвье
ЦП
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Статистика матча Лорьян - Ренн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Стадион:
Мустуар
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