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Расписание матчей
Россия. МФЛ
ЦСКА (мол) - Оренбург (мол)
ЦСКА (мол) - Оренбург (мол): обзор матча 29 ноября 2016
ЦСКА (мол)
29.11.2016, вторник, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 16 тур
6 : 0
Завершен
Оренбург (мол)
36'
Т. Жамалетдинов
51'
А. Гордюшенко
54'
Н. Тикнизян
59'
М. Алибеков
75'
Т. Жамалетдинов
84'
Т. Жамалетдинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА (мол) - Оренбург (мол)
Желтая карточка
Д. Неплюев
86'
85'
Желтая карточка
В. Билюков
ГОЛ! 6:0!
Т. Жамалетдинов
84'
77'
Замена
В. Калинин
️️️️
С. Митренко
ГОЛ! 5:0!
Т. Жамалетдинов
75'
72'
Замена
Д. Хайбуллин
️️️️
Д. Рудаков
Замена
А. Анисимов
️️️️
К. Кучаев
72'
70'
Замена
И. Иванов
️️️️
Д. Криворучко
Замена
Д. Неплюев
️️️️
К. Леонов
66'
64'
Замена
М. Грибанов
️️️️
А. Рыбкин
62'
Замена
А. Бойко
️️️️
В. Переверзев
ГОЛ! 4:0!
М. Алибеков
59'
Замена
Н. Титов
️️️️
И. Олейников
57'
Замена
И. Ферапонтов
️️️️
И. Маклаков
55'
Замена
Р. Кривулькин
️️️️
А. Гордюшенко
55'
ГОЛ! 3:0!
Н. Тикнизян
54'
ГОЛ! 2:0!
А. Гордюшенко
51'
Замена
Н. Тикнизян
️️️️
Т. Пухов
46'
ГОЛ! 1:0!
Т. Жамалетдинов
36'
10'
Желтая карточка
С. Иванов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА (мол)
22
Георгий Кырнац
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
19
Иван Олейников
ЛВ
61
Кирилл Леонов
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
7
Тимур Пухов
АП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Оренбург (мол)
9
Александр Руденко
ВР
54
Вадим Билюков
ЦЗ
18
Даниил Криворучко
ЦЗ
53
Виктор Черязов
ЦЗ
21
Павел Пикин
ЦЗ
89
Станислав Иванов
ЦП
19
Сергей Митренко
ЦП
57
Владимир Переверзев
ЦП
17
Дмитрий Рудаков
АП
11
Самат Сарсенов
ЦФ
97
Андрей Рыбкин
ЦФ
Главный тренер
Олег Веретенников
ЦСКА (мол)
98
Павел Овчинников
ВР
19
Роман Кривулькин
ЛЗ
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
89
Данил Неплюев
ПЗ
18
Артем Аванесян
ЛВ
26
Анатолий Анисимов
ЦП
49
Никита Титов
ЦП
75
Илья Ферапонтов
ПВ
Оренбург (мол)
98
Владислав Довгопол
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
70
Динар Хайбуллин
ЦЗ
99
Валентин Прилепин
ЦЗ
99
Владислав Калинин
ЦП
78
Илья Иванов
ЦП
7
Андрей Бойко
ЦП
44
Степан Оплеснин
ЦП
81
Максим Грибанов
ЦФ
3-1-3-2-1
22
Кырнац
4
Маклаков
99
Алибеков
92
Станисавлевич
18
Кучаев
61
Леонов
72
Гордюшенко
80
Хосонов
19
Олейников
7
Пухов
75
Жамалетдинов
4-3-1-2
9
Руденко
18
Криворучко
53
Черязов
21
Пикин
54
Билюков
89
Иванов
19
Митренко
57
Переверзев
17
Рудаков
97
Рыбкин
11
Сарсенов
18
Кучаев
26
Анисимов
26
Анисимов
18
Кучаев
4
Маклаков
75
Ферапонтов
75
Ферапонтов
4
Маклаков
19
Олейников
49
Титов
49
Титов
19
Олейников
72
Гордюшенко
19
Кривулькин
19
Кривулькин
72
Гордюшенко
61
Леонов
89
Неплюев
89
Неплюев
61
Леонов
7
Пухов
21
Тикнизян
21
Тикнизян
7
Пухов
17
Рудаков
70
Хайбуллин
70
Хайбуллин
17
Рудаков
19
Митренко
99
Калинин
99
Калинин
19
Митренко
18
Криворучко
78
Иванов
78
Иванов
18
Криворучко
97
Рыбкин
81
Грибанов
81
Грибанов
97
Рыбкин
57
Переверзев
7
Бойко
7
Бойко
57
Переверзев
Остались в запасе
ЦСКА (мол)
Оренбург (мол)
18
Артем Аванесян
ЛВ
98
Павел Овчинников
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
98
Владислав Довгопол
ВР
99
Валентин Прилепин
ЦЗ
44
Степан Оплеснин
ЦП
1
Алексей Кеняйкин
ВР
Главный тренер
Олег Веретенников
Остались в запасе
18
Артем Аванесян
ЛВ
98
Павел Овчинников
ВР
Остались в запасе
98
Владислав Довгопол
ВР
99
Валентин Прилепин
ЦЗ
44
Степан Оплеснин
ЦП
1
Алексей Кеняйкин
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
Главный тренер
Олег Веретенников
Статистика матча ЦСКА (мол) - Оренбург (мол)
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
3 : 2
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
3 : 2
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Оренбург (мол)
0 : 1
08.11.2024
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Строгино (мол)
3 : 1
01.11.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 1
25.10.2024
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Мастер-Сатурн
1 : 3
18.10.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Оренбург (мол)
2 : 0
04.10.2024
Балтика (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Егор Егоров
(Нижний Новгород)
Стадион:
Октябрь
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