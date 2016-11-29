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Расписание матчей
Италия. Кубок
Эмполи - Чезена
Эмполи - Чезена: обзор матча 29 ноября 2016
Эмполи
29.11.2016, вторник, 17:00
Италия. Кубок, 1/16 финала
1 : 2
Завершен
Чезена
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Эмполи - Чезена
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0
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Желтые карточки
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0
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