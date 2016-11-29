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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Халл Сити - Ньюкасл
Халл Сити - Ньюкасл: обзор матча 29 ноября 2016
Халл Сити
29.11.2016, вторник, 22:45
Англия. Кубок Лиги, 1/4 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 3 : 1
Завершен
Ньюкасл
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Халл Сити - Ньюкасл
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1 : 1
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