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Расписание матчей
Испания. Кубок
Спортинг - Эйбар
Спортинг - Эйбар: обзор матча 29 ноября 2016
Спортинг
29.11.2016, вторник, 23:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
1 : 2
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Эйбар
62'
Б. Вигуэра
2'
Бебе
88'
Р. Пенья
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Спортинг - Эйбар
88'
ГОЛ! 1:2!
Р. Пенья
85'
Замена
Т. Инуи
️️️️
Н. Меса
Замена
Дуглас
️️️️
К. Кармона
84'
Замена
А. Афиф
️️️️
В. Родригес
78'
75'
Замена
Ф. Рико
️️️️
К. Ривера
71'
Замена
Кике
️️️️
Бебе
65'
Желтая карточка
Г. Эскаланте
ГОЛ! 1:1!
Б. Вигуэра
62'
56'
Желтая карточка
К. Ривера
Замена
К. Кастро
️️️️
Бурги
45'
2'
ГОЛ! 0:1!
Бебе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
13
Диего Мариньо
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
10
Начо Касес
ЛП
8
Виктор Родригес
ЛВ
18
Бурги
ЛВ
14
Карлос Кармона
ЦП
25
Хавьер Торрес
ПП
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
2
Андер Капа
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
17
Кристиан Ривера
ЦП
24
Хота
ПВ
23
Нано Меса
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Спортинг
29
Хуан Родригес
ЦЗ
5
Дуглас
ЦЗ
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
30
Акрам Афиф
ЦФ
16
Карлос Кастро
ЦФ
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
24
Флориан Лежен
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
14
Дани Гарсия
ЦП
4
Фран Рико
ПП
19
Кике
ЦФ
4-3-2-1
13
Мариньо
15
Канелья
3
Бабен
16
Кастельяно
22
Мере
10
Касес
14
Кармона
25
Торрес
18
Бурги
8
Родригес
25
Вигуэра
3-2-2-2-1
13
Родригес
7
Пенья
15
дос Сантос
6
Гальвез
2
Капа
17
Юнка
8
Эскаланте
17
Ривера
24
Хота
12
Бебе
23
Меса
14
Кармона
5
Дуглас
5
Дуглас
14
Кармона
8
Родригес
30
Афиф
30
Афиф
8
Родригес
18
Бурги
16
Кастро
16
Кастро
18
Бурги
17
Ривера
4
Рико
4
Рико
17
Ривера
23
Меса
14
Инуи
14
Инуи
23
Меса
12
Бебе
19
Кике
19
Кике
12
Бебе
Остались в запасе
Спортинг
Эйбар
29
Хуан Родригес
ЦЗ
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
13
Асьер Риесго
ВР
24
Флориан Лежен
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Остались в запасе
29
Хуан Родригес
ЦЗ
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
24
Флориан Лежен
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Статистика матча Спортинг - Эйбар
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
Стадион:
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