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Расписание матчей
Испания. Кубок
Эйбар - Спортинг
Эйбар - Спортинг: обзор матча 21 декабря 2016
Эйбар
21.12.2016, среда, 21:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
3 : 1
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Спортинг
1'
Кике
44'
А. Гонсалес
46'
Кике
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Эйбар - Спортинг
79'
Желтая карточка
Х. Торрес
Замена
Р. Пенья
️️️️
Г. Эскаланте
75'
64'
Замена
А. Афиф
️️️️
К. Кармона
Желтая карточка
А. Капа
63'
Замена
Н. Меса
️️️️
Кике
62'
ГОЛ! 3:0!
Кике
46'
Замена
Ф. Лежен
️️️️
А. Гальвез
45'
ГОЛ! 2:0!
А. Гонсалес
44'
Желтая карточка
А. Гальвез
30'
Желтая карточка
К. Ривера
23'
ГОЛ! 1:0!
Кике
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
17
Кристиан Ривера
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
8
Адриан Гонсалес
АП
24
Хота
ПВ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Спортинг
13
Диего Мариньо
ВР
29
Хуан Родригес
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
5
Дуглас
ЦЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
18
Бурги
ЛВ
10
Начо Касес
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
14
Карлос Кармона
ПП
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Эйбар
24
Флориан Лежен
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
23
Нано Меса
ЦФ
Спортинг
16
Мойзес Гомес
ЛВ
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
30
Акрам Афиф
ЦФ
4-2-3-1
13
Родригес
17
Юнка
15
дос Сантос
6
Гальвез
2
Капа
17
Ривера
8
Эскаланте
12
Бебе
8
Гонсалес
24
Хота
19
Кике
4-3-2-1
13
Мариньо
15
Канелья
3
Бабен
5
Дуглас
29
Родригес
14
Кармона
25
Торрес
10
Касес
8
Родригес
18
Бурги
25
Вигуэра
6
Гальвез
24
Лежен
24
Лежен
6
Гальвез
8
Эскаланте
7
Пенья
7
Пенья
8
Эскаланте
19
Кике
23
Меса
23
Меса
19
Кике
14
Кармона
30
Афиф
30
Афиф
14
Кармона
Остались в запасе
Эйбар
Спортинг
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
16
Мойзес Гомес
ЛВ
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
Остались в запасе
16
Мойзес Гомес
ЛВ
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Эйбар - Спортинг
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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