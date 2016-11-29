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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Дижон - Монако
Дижон - Монако: обзор матча 29 ноября 2016
Дижон
29.11.2016, вторник, 23:00
Франция. Лига 1, 15 тур
1 : 1
Завершен
Монако
87'
Ф. Саммаритано
17'
Г. Каррийо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дижон - Монако
ГОЛ! 1:1!
Ф. Саммаритано
Пас отдал
Л. Диони
87'
Желтая карточка
Ф. Саммаритано
85'
83'
Замена
К. Мбаппе
️️️️
Т. Лемар
Замена
Ж. Мари
️️️️
В. Рюфли
79'
Замена
Ж. Таварес
️️️️
Ж. Бела
69'
66'
Замена
Р. Фалькао
️️️️
Г. Каррийо
Замена
Л. Диони
️️️️
Й. Ривьер
58'
57'
Замена
Т. Бакайоко
️️️️
В. Жермен
Желтая карточка
Й. Ривьер
20'
17'
ГОЛ! 0:1!
Г. Каррийо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дижон
30
Баптист Рейне
ВР
7
Йоанн Ривьер
ВР
5
Кентен Бернар
ЦЗ
99
Венсан Рюфли
ЦЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
91
Жереми Бела
ЛВ
25
Йоан Гастьен
ОП
20
Ромен Амалфитано
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Тома Лемар
АП
20
Бернарду Силва
АП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Дижон
1
Бенжамин Лерой
ВР
25
Арнольд Бука
ЦЗ
14
Жордан Мари
ЦП
77
Антони Бельмон
ЦП
7
Дилан Баамбула
ЦП
11
Жулио Таварес
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
Монако
16
Морган Де Санктис
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
10
Адама Траоре
ЦП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
3-3-1-2
30
Рейне
4
Лотье
5
Абдельхамид
26
Ланг
99
Рюфли
25
Гастьен
5
Бернар
20
Амалфитано
91
Бела
7
Саммаритано
4-1-1-2-2
1
Субашич
19
Сидибе
15
Глик
24
Раджи
22
Диалло
6
Фабиньо
8
Моутинью
18
Лемар
20
Силва
98
Жермен
9
Каррийо
99
Рюфли
14
Мари
14
Мари
99
Рюфли
91
Бела
11
Таварес
11
Таварес
91
Бела
7
Ривьер
99
Диони
99
Диони
7
Ривьер
98
Жермен
8
Бакайоко
8
Бакайоко
98
Жермен
9
Каррийо
9
Фалькао
9
Фалькао
9
Каррийо
18
Лемар
10
Мбаппе
10
Мбаппе
18
Лемар
Остались в запасе
Дижон
Монако
1
Бенжамин Лерой
ВР
25
Арнольд Бука
ЦЗ
77
Антони Бельмон
ЦП
7
Дилан Баамбула
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
16
Морган Де Санктис
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
10
Адама Траоре
ЦП
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
1
Бенжамин Лерой
ВР
25
Арнольд Бука
ЦЗ
77
Антони Бельмон
ЦП
7
Дилан Баамбула
ЦП
Остались в запасе
16
Морган Де Санктис
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
10
Адама Траоре
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Дижон - Монако
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Дижон
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Тони Шапрон
(Флерс)
Стадион:
Гастон Жерар
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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