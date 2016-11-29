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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Арсенал Т (мол)
Рубин (мол) - Арсенал Т (мол): обзор матча 29 ноября 2016
Рубин (мол)
29.11.2016, вторник, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 16 тур
2 : 2
Завершен
Арсенал Т (мол)
6'
А. Алукаев
65'
А. Джалилов
22'
Х. Аппаев
90'
А. Лобзин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Арсенал Т (мол)
90'
+3
Желтая карточка
Р. Изотов
Желтая карточка
А. Джалилов
90'
+2
90'
+2
Замена
И. Веприков
️️️️
Д. Максумов
90'
+2
Замена
Р. Пекулов
️️️️
Н. Голуб
90'
ГОЛ! 2:2!
А. Лобзин
Желтая карточка
И. Шабанов
87'
Замена
А. Шарафеев
️️️️
А. Миронов
85'
Желтая карточка
А. Миронов
83'
Замена
Н. Кулалаев
️️️️
И. Сафеев
80'
77'
Желтая карточка
А. Осипов
76'
Замена
А. Потапов
️️️️
Д. Доронин
Замена
А. Ковалик
️️️️
Н. Голдобин
74'
ГОЛ! 2:1!
А. Джалилов
65'
56'
Желтая карточка
И. Клементьев
Желтая карточка
С. Доронин
56'
46'
Замена
Р. Изотов
️️️️
Х. Аппаев
46'
Замена
И. Клементьев
️️️️
А. Рукас
46'
Замена
В. Ушаков
️️️️
А. Березин
Замена
М. Яковлев
️️️️
Г. Арутюнян
46'
Замена
Д. Каменщиков
️️️️
Д. Макеев
46'
Желтая карточка
Н. Голдобин
45'
+1
35'
Замена
А. Лобзин
️️️️
Я. Ивакин
22'
ГОЛ! 1:1!
Х. Аппаев
ГОЛ! 1:0!
А. Алукаев
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
1
Тимур Акмурзин
ВР
81
Ильнур Сафеев
ЦЗ
97
Сергей Доронин
ЦЗ
8
Илья Шабанов
ЦЗ
82
Никита Михайлов
ЦЗ
97
Никита Голдобин
ЛВ
84
Андрей Миронов
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
11
Даниил Макеев
ЦФ
56
Геворг Арутюнян
ЦФ
87
Артур Алукаев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Ситчихин
Арсенал Т (мол)
31
Алексей Березин
ВР
40
Павел Борисов
ЦЗ
80
Рустам Норматов
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
17
Джамшед Максумов
ЛВ
5
Александр Осипов
ОП
27
Артем Мингазов
ОП
19
Дмитрий Доронин
ОП
20
Ярослав Ивакин
ПВ
21
Никита Голуб
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Рубин (мол)
1
Егор Тушев
ВР
40
Данис Гиниятуллин
ЦЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
8
Адиль Мухаметзянов
ОП
51
Никита Кулалаев
ЦП
11
Алмаз Шарафеев
ЦП
62
Артур Ковалик
ЦФ
99
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
Арсенал Т (мол)
51
Виталий Ушаков
ВР
35
Никита Макеев
ВР
26
Илья Клементьев
ЦЗ
88
Андрей Потапов
ЦП
48
Роман Пекулов
ЦП
33
Игорь Веприков
ЦП
59
Кирилл Чернов
ЦП
65
Илья Савкин
ЦП
9
Роман Изотов
ЦФ
26
Аркадий Лобзин
ЦФ
4-1-2-3
1
Акмурзин
81
Сафеев
8
Шабанов
82
Михайлов
97
Доронин
84
Миронов
97
Голдобин
10
Джалилов
87
Алукаев
56
Арутюнян
11
Макеев
3-3-2-2
31
Березин
40
Борисов
80
Норматов
6
Рукас
5
Осипов
27
Мингазов
19
Доронин
20
Ивакин
17
Максумов
14
Аппаев
21
Голуб
81
Сафеев
51
Кулалаев
51
Кулалаев
81
Сафеев
84
Миронов
11
Шарафеев
11
Шарафеев
84
Миронов
97
Голдобин
62
Ковалик
62
Ковалик
97
Голдобин
56
Арутюнян
18
Яковлев
18
Яковлев
56
Арутюнян
11
Макеев
99
Каменщиков
99
Каменщиков
11
Макеев
14
Аппаев
9
Изотов
9
Изотов
14
Аппаев
6
Рукас
26
Клементьев
26
Клементьев
6
Рукас
19
Доронин
88
Потапов
88
Потапов
19
Доронин
31
Березин
51
Ушаков
51
Ушаков
31
Березин
21
Голуб
48
Пекулов
48
Пекулов
21
Голуб
20
Ивакин
26
Лобзин
26
Лобзин
20
Ивакин
17
Максумов
33
Веприков
33
Веприков
17
Максумов
Остались в запасе
Рубин (мол)
Арсенал Т (мол)
40
Данис Гиниятуллин
ЦЗ
8
Адиль Мухаметзянов
ОП
1
Егор Тушев
ВР
Главный тренер
Андрей Ситчихин
59
Кирилл Чернов
ЦП
65
Илья Савкин
ЦП
35
Никита Макеев
ВР
Остались в запасе
40
Данис Гиниятуллин
ЦЗ
8
Адиль Мухаметзянов
ОП
1
Егор Тушев
ВР
Остались в запасе
59
Кирилл Чернов
ЦП
65
Илья Савкин
ЦП
35
Никита Макеев
ВР
Главный тренер
Андрей Ситчихин
Статистика матча Рубин (мол) - Арсенал Т (мол)
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 10 тур
Уфа (мол)
0 : 5
20.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 9 тур
Арсенал Т (мол)
2 : 2
13.05.2022
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. М-лига, 8 тур
Нижний Новгород (мол)
3 : 1
06.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 7 тур
Арсенал Т (мол)
2 : 2
29.04.2022
Строгино (мол)
Россия. М-лига, 6 тур
Урал (мол)
1 : 2
22.04.2022
Арсенал Т (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Таран
(Архангельск)
Стадион:
Рубин
Новости команд
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Рубин (мол)
Арсенал Т (мол)
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2023.07.04 10:59
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1
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2021.03.17 13:30
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2021.02.22 11:40
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
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2019.11.20 14:53
1
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2
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