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РПЛ 2026/2027
Анжи - Амкар-Пермь
Анжи - Амкар-Пермь: обзор матча 01 декабря 2016
Анжи
01.12.2016, четверг, 20:30
Россия. Премьер-лига, 16 тур
3 : 1
Завершен
Амкар-Пермь
43'
Ф. Будковский
49'
Я. Боли (П)
65'
Ф. Будковский
25'
Д. Бодул
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Амкар-Пермь
Замена
А. Мутари
️️️️
И. Иличевич
90'
Желтая карточка
А. Гаджибеков
85'
Замена
С. Ямбере
️️️️
Я. Боли
85'
76'
Замена
А. Салугин
️️️️
С. Прокофьев
Желтая карточка
М. Мусалов
75'
72'
Замена
Р. Гиголаев
️️️️
И. Черенчиков
66'
Желтая карточка
Р. Гиголаев
ГОЛ! 3:1!
Ф. Будковский
Пас отдал
Л. Эбесилио
65'
64'
Замена
С. Баланович
️️️️
Б. Йовичич
50'
Желтая карточка
Я. Гол
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Я. Боли
49'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Будковский
Пас отдал
Л. Эбесилио
43'
Замена
Ф. Будковский
️️️️
Г. Обертан
37'
25'
ГОЛ! 0:1!
Д. Бодул
Пас отдал
С. Прокофьев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
31
Александр Беленов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
18
Иван Маевский
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
10
Янник Боли
ЦФ
Амкар-Пермь
57
Александр Селихов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
6
Секу Конде
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
5
Януш Гол
ОП
32
Бранко Йовичич
ОП
8
Фегор Огуде
ЦП
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
10
Дарко Бодул
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Анжи
1
Давид Юрченко
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
2
Шандао
ЦЗ
99
Дмитрий Щербак
ЦП
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
91
Павел Яковлев
ПВ
28
Филипп Будковский
ЦФ
Амкар-Пермь
98
Александр Будаков
ВР
1
Дмитрий Хомич
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
11
Петар Занев
ЛЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
20
Павел Комолов
ЦП
10
Давид Хурцидзе
АП
21
Анене Чума
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
4-4-1-1
31
Беленов
17
Тигиев
3
Гасанов
3
Гаджибеков
5
Мусалов
6
Эбесилио
16
Иличевич
18
Маевский
32
Обертан
7
Бериша
10
Боли
4-3-1-2
57
Селихов
14
Джикия
6
Конде
79
Черенчиков
30
Идову
2
Милькович
5
Гол
32
Йовичич
8
Огуде
10
Бодул
11
Прокофьев
10
Боли
4
Ямбере
4
Ямбере
10
Боли
16
Иличевич
20
Мутари
20
Мутари
16
Иличевич
32
Обертан
28
Будковский
28
Будковский
32
Обертан
32
Йовичич
23
Баланович
23
Баланович
32
Йовичич
79
Черенчиков
13
Гиголаев
13
Гиголаев
79
Черенчиков
11
Прокофьев
77
Салугин
77
Салугин
11
Прокофьев
Остались в запасе
Анжи
Амкар-Пермь
99
Дмитрий Щербак
ЦП
1
Давид Юрченко
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
4
Антон Белов
ЦЗ
2
Шандао
ЦЗ
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
91
Павел Яковлев
ПВ
10
Давид Хурцидзе
АП
98
Александр Будаков
ВР
1
Дмитрий Хомич
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
20
Павел Комолов
ЦП
21
Анене Чума
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Остались в запасе
99
Дмитрий Щербак
ЦП
1
Давид Юрченко
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
4
Антон Белов
ЦЗ
2
Шандао
ЦЗ
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
91
Павел Яковлев
ПВ
Остались в запасе
10
Давид Хурцидзе
АП
98
Александр Будаков
ВР
1
Дмитрий Хомич
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
20
Павел Комолов
ЦП
21
Анене Чума
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Статистика матча Анжи - Амкар-Пермь
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
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