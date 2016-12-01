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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Вулверхэмптон
Куинз Парк Рейнджерс - Вулверхэмптон: обзор матча 01 декабря 2016
Куинз Парк Рейнджерс
01.12.2016, четверг, 22:45
Англия. Чемпионшип, 19 тур
1 : 2
Завершен
Вулверхэмптон
90'
Д. Линч
60'
Д. Эдвардс
67'
Э. Кошта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Вулверхэмптон
90'
+2
Желтая карточка
Р. Сайсс
ГОЛ! 1:2!
Д. Линч
90'
78'
Желтая карточка
Д. Батт
67'
ГОЛ! 0:2!
Э. Кошта
Пас отдал
Р. Сайсс
60'
ГОЛ! 0:1!
Д. Эдвардс
Пас отдал
Д. Йорфа
Желтая карточка
М. Луонго
51'
49'
Желтая карточка
И. Кавалейру
Вторая желтая
Д. Перч
35'
Желтая карточка
Д. Перч
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
9
Тьяррон Чери
ЦП
30
Сандро
ЦП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Вулверхэмптон
1
Карл Икеме
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
11
Элдер Кошта
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
20
Карл Хенри
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
7
Бен Глэдвин
АП
7
Йени Нгбакото
ПВ
26
Идрисса Силла
ЦФ
Вулверхэмптон
22
Эндрю Лонерган
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
17
Джед Уоллес
ЦП
19
Джек Прайс
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
3-2-3-2
12
Смитис
6
Линч
24
Холл
5
Онуоха
14
Робинсон
24
Перч
21
Луонго
9
Чери
30
Сандро
14
Вашингтон
91
Полтер
3-2-1-3
1
Икеме
29
Сайсс
19
Стирмен
23
Батт
2
Йорфа
2
Доэрти
16
Эдвардс
12
Дико
8
Иван Кавалейру
11
Кошта
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Вулверхэмптон
7
Йени Нгбакото
ПВ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
20
Карл Хенри
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
7
Бен Глэдвин
АП
26
Идрисса Силла
ЦФ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
22
Эндрю Лонерган
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
17
Джед Уоллес
ЦП
19
Джек Прайс
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
7
Йени Нгбакото
ПВ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
20
Карл Хенри
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
7
Бен Глэдвин
АП
26
Идрисса Силла
ЦФ
Остались в запасе
22
Эндрю Лонерган
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
17
Джед Уоллес
ЦП
19
Джек Прайс
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Вулверхэмптон
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Тим Робинсон
(Западный Суссекс)
Стадион:
Лофтус Роуд
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