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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Челси
Тоттенхэм - Челси: обзор матча 04 января 2017
Тоттенхэм
04.01.2017, среда, 23:00
Англия. Премьер-лига, 20 тур
2 : 0
Завершен
Челси
45+1'
Д. Алли
54'
Д. Алли
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Челси
Замена
Х. Сон
️️️️
Г. Кейн
90'
+2
Желтая карточка
Д. Роуз
87'
Замена
М. Сиссоко
️️️️
Д. Алли
86'
85'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
В. Мозес
79'
Замена
С. Фабрегас
️️️️
Н. Канте
Замена
Г. Уинкс
️️️️
М. Дембеле
74'
65'
Замена
Виллиан
️️️️
М. Алонсо
ГОЛ! 2:0!
Д. Алли
Пас отдал
К. Эриксен
54'
Желтая карточка
Д. Алли
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
Д. Алли
Пас отдал
К. Эриксен
45'
+1
Желтая карточка
В. Ваньяма
40'
38'
Желтая карточка
Г. Кэхилл
18'
Желтая карточка
Педро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
(К)
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
2
Виктор Ваньяма
ОП
8
Мусса Дембеле
ЦП
8
Деле Алли
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
(К)
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
91
Н'Голо Канте
ОП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Педро
ПВ
10
Эден Азар
ЛФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Льорис
23
Алдервейрелд
15
Дайер
14
Вертонген
3
Роуз
2
Ваньяма
2
Уокер
8
Дембеле
24
Эриксен
8
Алли
9
Кейн
4-2-1-1-2
1
Куртуа
3
Аспиликуэта
4
Луис
24
Кэхилл
3
Алонсо
18
Матич
91
Канте
11
Мозес
9
Педро
19
Коста
10
Азар
8
Дембеле
4
Уинкс
4
Уинкс
8
Дембеле
8
Алли
17
Сиссоко
17
Сиссоко
8
Алли
9
Кейн
7
Сон
7
Сон
9
Кейн
3
Алонсо
10
Виллиан
10
Виллиан
3
Алонсо
91
Канте
4
Фабрегас
4
Фабрегас
91
Канте
11
Мозес
44
Батшуайи
44
Батшуайи
11
Мозес
Остались в запасе
Тоттенхэм
Челси
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
15
Натаниэль Чалоба
ОП
31
Асмир Бегович
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
Остались в запасе
15
Натаниэль Чалоба
ОП
31
Асмир Бегович
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Тоттенхэм - Челси
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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