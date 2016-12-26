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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вулверхэмптон - Бристоль Сити
Вулверхэмптон - Бристоль Сити: обзор матча 26 декабря 2016
Вулверхэмптон
26.12.2016, понедельник, 18:00
Англия. Чемпионшип, 23 тур
3 : 2
Завершен
Бристоль Сити
3'
Д. Эдвардс
57'
Э. Кошта
84'
И. Кавалейру (П)
38'
Т. Абрахам
44'
Э. Флинт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Бристоль Сити
Желтая карточка
И. Кавалейру
90'
+1
86'
Замена
А. Уилбрахам
️️️️
Л. Фримен
ГОЛ с пенальти! 3:2!
И. Кавалейру
84'
Замена
Й. Бедварссон
️️️️
Н. Дико
78'
Замена
Д. Мэйсон
️️️️
Б. Энобахаре
78'
67'
Желтая карточка
Л. Фримен
66'
Замена
К. О'Доуда
️️️️
Б. Рид
66'
Замена
М. Литтл
️️️️
А. Мэтьюз
ГОЛ! 2:2!
Э. Кошта
Пас отдал
К. Коди
57'
Желтая карточка
К. Коди
53'
44'
ГОЛ! 1:2!
Э. Флинт
Пас отдал
Д. Браунхилл
38'
ГОЛ! 1:1!
Т. Абрахам
Пас отдал
Л. Томлин
37'
Желтая карточка
М. Пак
31'
Желтая карточка
А. Мэтьюз
ГОЛ! 1:0!
Д. Эдвардс
Пас отдал
Э. Кошта
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Карл Икеме
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
25
Брайт Энобахаре
АП
19
Джек Прайс
ПП
11
Элдер Кошта
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
15
Люк Фримен
АП
17
Ли Томлин
АП
14
Бобби Рид
АП
8
Джош Браунхилл
ПП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Вулверхэмптон
1
Гарри Бургойн
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
25
Коннор Ронан
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
20
Джо Мэйсон
ЦФ
Бристоль Сити
1
Иван Лучич
ВР
2
Марк Литтл
ЦЗ
8
Кори Смит
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
9
Густав Энгвалль
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
4-2-1-3
1
Икеме
23
Батт
19
Стирмен
2
Доэрти
15
Коди
16
Эдвардс
19
Прайс
25
Энобахаре
12
Дико
8
Иван Кавалейру
11
Кошта
4-2-3-1
34
Филдинг
2
Мэтьюз
32
Магнуссон
44
Флинт
23
Брайан
8
Браунхилл
7
Пак
17
Томлин
14
Рид
15
Фримен
18
Абрахам
12
Дико
10
Бедварссон
10
Бедварссон
12
Дико
25
Энобахаре
20
Мэйсон
20
Мэйсон
25
Энобахаре
2
Мэтьюз
2
Литтл
2
Литтл
2
Мэтьюз
14
Рид
47
О'Доуда
47
О'Доуда
14
Рид
15
Фримен
18
Уилбрахам
18
Уилбрахам
15
Фримен
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Бристоль Сити
1
Гарри Бургойн
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
25
Коннор Ронан
ЦП
Главный тренер
Пол Ламберт
1
Иван Лучич
ВР
8
Кори Смит
ЦП
9
Густав Энгвалль
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
1
Гарри Бургойн
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
25
Коннор Ронан
ЦП
Остались в запасе
1
Иван Лучич
ВР
8
Кори Смит
ЦП
9
Густав Энгвалль
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Вулверхэмптон - Бристоль Сити
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Джеймс Адкок
(Ноттингемшир)
Стадион:
Мулинекс
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