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Уотфорд - Кристал Пэлас
Уотфорд - Кристал Пэлас: обзор матча 26 декабря 2016
Уотфорд
26.12.2016, понедельник, 15:30
Англия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Кристал Пэлас
71'
Т. Дини (П)
26'
Й. Кабай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Кристал Пэлас
Желтая карточка
М. Бритос
90'
+1
87'
Желтая карточка
В. Заа
Замена
Д. Синклэйр
️️️️
К. Суньига
85'
81'
Замена
Ф. Кэмпбелл
️️️️
М. Фламини
74'
Замена
Д. Матч
️️️️
Э. Таунсенд
71'
Желтая карточка
Д. Делэйни
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Т. Дини
71'
Желтая карточка
Х. Холебас
53'
45'
+3
Желтая карточка
Д. Панчеон
45'
Желтая карточка
К. Бентеке
37'
Пенальти не реализован!
К. Бентеке
26'
ГОЛ! 0:1!
Й. Кабай
Пас отдал
Э. Таунсенд
Замена
Т. Дини
️️️️
В. Бехрами
14'
Замена
К. Суньига
️️️️
Д. Янмат
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
85
Валон Бехрами
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
22
Дэрил Янмат
ПП
9
Одион Игало
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
29
Йоан Кабай
ЦП
40
Джейсон Панчеон
АП
20
Матье Фламини
ПП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Уотфорд
25
Костел Пантилимон
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
24
Джером Синклэйр
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
77
Джордон Матч
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
43
Ноор Хьюсин
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
4-1-3-2
1
Гомес
25
Холебас
4
Кабуль
3
Бритос
4
Предль
6
Капу
85
Бехрами
6
Гедиура
22
Янмат
39
Амрабат
9
Игало
4-2-3-1
13
Хеннесси
16
Келли
17
Делэйни
24
Данн
25
Уорд
20
Фламини
29
Кабай
25
Таунсенд
40
Панчеон
10
Заа
20
Бентеке
22
Янмат
18
Суньига
18
Суньига
22
Янмат
Суньига
24
Синклэйр
24
Синклэйр
Суньига
85
Бехрами
14
Дини
14
Дини
85
Бехрами
25
Таунсенд
77
Матч
77
Матч
25
Таунсенд
20
Фламини
22
Кэмпбелл
22
Кэмпбелл
20
Фламини
Остались в запасе
Уотфорд
Кристал Пэлас
25
Костел Пантилимон
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
1
Хулиан Сперони
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
43
Ноор Хьюсин
ЦП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
Остались в запасе
1
Хулиан Сперони
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
43
Ноор Хьюсин
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Уотфорд - Кристал Пэлас
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Викарэйдж Роад
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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