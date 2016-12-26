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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Блэкберн
Барнсли - Блэкберн: обзор матча 26 декабря 2016
Барнсли
26.12.2016, понедельник, 18:00
Англия. Чемпионшип, 23 тур
2 : 0
Завершен
Блэкберн
15'
С. Уиннелл
90+3'
М. Уоткинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барнсли - Блэкберн
ГОЛ! 2:0!
М. Уоткинс
Пас отдал
Д. Бри
90'
+3
86'
Красная карточка
Д. Ленихэн
Желтая карточка
С. Морси
83'
Замена
А. Армстронг
️️️️
С. Уиннелл
74'
Замена
М. Уоткинс
️️️️
Р. Кент
73'
71'
Замена
Л. Фини
️️️️
К. Конвэй
67'
Желтая карточка
Х. Акпан
64'
Замена
К. Эванс
️️️️
У. Браун
63'
Желтая карточка
Ч. Малгрю
ГОЛ! 1:0!
С. Уиннелл
Пас отдал
К. Хурихейн
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
17
Адам Дэвис
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
5
Ангус МакДональд
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
77
Райан Кент
ЛВ
8
Сэм Морси
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
4
Джош Сковен
ПП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Блэкберн
23
Джейсон Стил
ВР
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
21
Хоуп Акпан
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
32
Крэйг Конвэй
ПП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
11
Марвин Эмнес
ЦФ
Главный тренер
Оуэн Койл
Барнсли
30
Ник Таунсенд
ВР
42
Коул Кпекава
ЦЗ
5
Адам Джексон
ЦЗ
7
Райан Уильямс
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
3
Гордон Грир
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
23
Дэнни Гатри
ЦП
24
Лиэм Фини
ЦП
11
Коннор Мэхони
ПВ
4-3-1-2
17
Дэвис
14
Бри
4
Робертс
17
Идом
5
МакДональд
8
Морси
14
Хурихейн
4
Сковен
77
Кент
11
Уиннелл
9
Брэдшоу
4-3-3
23
Стил
24
Ньямб
30
Браун
33
Уильямс
4
Малгрю
32
Конвэй
26
Ленихэн
21
Акпан
11
Эмнес
12
Грэм
20
Галлахер
11
Уиннелл
10
Армстронг
10
Армстронг
11
Уиннелл
77
Кент
23
Уоткинс
23
Уоткинс
77
Кент
30
Браун
30
Эванс
30
Эванс
30
Браун
32
Конвэй
24
Фини
24
Фини
32
Конвэй
Остались в запасе
Барнсли
Блэкберн
42
Коул Кпекава
ЦЗ
30
Ник Таунсенд
ВР
5
Адам Джексон
ЦЗ
7
Райан Уильямс
ЦП
Главный тренер
Пол Хекингботтом
11
Коннор Мэхони
ПВ
1
Давид Райя
ВР
3
Гордон Грир
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
23
Дэнни Гатри
ЦП
Главный тренер
Оуэн Койл
Остались в запасе
42
Коул Кпекава
ЦЗ
30
Ник Таунсенд
ВР
5
Адам Джексон
ЦЗ
7
Райан Уильямс
ЦП
Остались в запасе
11
Коннор Мэхони
ПВ
1
Давид Райя
ВР
3
Гордон Грир
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
23
Дэнни Гатри
ЦП
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Главный тренер
Оуэн Койл
Статистика матча Барнсли - Блэкберн
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 11 тур
Барнсли
1 : 2
17.10.2026
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Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Мэдли
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Оаквэлл Стэдиум
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