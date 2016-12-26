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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Фулхэм
Ипсвич Таун - Фулхэм: обзор матча 26 декабря 2016
Ипсвич Таун
26.12.2016, понедельник, 18:00
Англия. Чемпионшип, 23 тур
0 : 2
Завершен
Фулхэм
37'
К. Мартин
78'
Р. Сигурдссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ипсвич Таун - Фулхэм
90'
Замена
С. Паркер
️️️️
С. Йохансен
83'
Замена
Л. Пиазон
️️️️
Ф. Айите
78'
ГОЛ! 0:2!
Р. Сигурдссон
Пас отдал
С. Йохансен
Желтая карточка
Д. МакГолдрик
76'
Желтая карточка
Т. Лоуренс
69'
65'
Замена
Р. Сигурдссон
️️️️
С. Алуко
64'
Желтая карточка
К. МакДональд
Замена
Д. МакГолдрик
️️️️
Б. Питман
45'
Замена
Л. Бест
️️️️
А. Доззел
45'
37'
ГОЛ! 0:1!
К. Мартин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Люк Чамберс
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
21
Андре Доззел
ЦП
8
Коул Скьюз
АП
20
Фредди Сирс
ПП
22
Джонатан Дуглас
ПП
11
Бретт Питман
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Фулхэм
27
Дэвид Баттон
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
10
Том Кэрни
АП
29
Кевин МакДональд
ПП
18
Крис Мартин
ЦФ
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
17
Кевин Брю
ЦП
18
Грант Уорд
ЦП
9
Леон Бест
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
8
Скотт Паркер
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
17
Мэтт Смит
ЦФ
4-3-2-1
33
Биалковски
4
Чамберс
4
Уэбстер
3
Кнудсен
6
Берра
20
Сирс
21
Доззел
22
Дуглас
10
Лоуренс
8
Скьюз
11
Питман
4-4-1-1
27
Баттон
3
Одои
30
Мадль
2
Мэлони
3
Рим
29
МакДональд
14
Алуко
11
Айите
10
Йохансен
10
Кэрни
18
Мартин
21
Доззел
9
Бест
9
Бест
21
Доззел
11
Питман
17
МакГолдрик
17
МакГолдрик
11
Питман
14
Алуко
6
Сигурдссон
6
Сигурдссон
14
Алуко
10
Йохансен
8
Паркер
8
Паркер
10
Йохансен
11
Айите
12
Пиазон
12
Пиазон
11
Айите
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Фулхэм
1
Дин Геркен
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
17
Кевин Брю
ЦП
18
Грант Уорд
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
92
Нискенс Кебану
ЛВ
13
Маркус Беттинелли
ВР
2
Райан Фредерикс
ПЗ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Остались в запасе
1
Дин Геркен
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
17
Кевин Брю
ЦП
18
Грант Уорд
ЦП
Остались в запасе
92
Нискенс Кебану
ЛВ
13
Маркус Беттинелли
ВР
2
Райан Фредерикс
ПЗ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Ипсвич Таун - Фулхэм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Оливер Лэнгфорд
(Уэст-Мидлендс)
Стадион:
Портмен Роуд
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