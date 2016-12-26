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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Ноттингем Форест
Хаддерсфилд Таун - Ноттингем Форест: обзор матча 26 декабря 2016
Хаддерсфилд Таун
26.12.2016, понедельник, 18:00
Англия. Чемпионшип, 23 тур
2 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
53'
К. Палмер
59'
М. Мансьенн (АГ)
26'
И. Перейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Ноттингем Форест
89'
Вторая желтая
М. Мансьенн
Замена
️️️️
Р. ван Ла Парра
88'
86'
Желтая карточка
Т. Лам
83'
Желтая карточка
М. Миллс
81'
Замена
М. Карайол
️️️️
Д. Уорролл
78'
Замена
Т. Лам
️️️️
Б. Осборн
63'
Замена
Б. Ассомбалонга
️️️️
И. Перейра
Замена
К. Лев
️️️️
Т. Холмс-Деннис
61'
Замена
Д. Пэйн
️️️️
К. Палмер
60'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
М. Мансьенн
59'
ГОЛ! 1:1!
К. Палмер
Пас отдал
А. Муй
53'
51'
Желтая карточка
М. Мансьенн
45'
+1
Желтая карточка
Э. Личай
Желтая карточка
Р. ван Ла Парра
44'
26'
ГОЛ! 0:1!
И. Перейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
17
Тарик Холмс-Деннис
ЦЗ
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
13
Аарон Муй
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
45
Кейси Палмер
АП
6
Джонатан Хогг
ПП
10
Элиас Качунга
ПВ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Ноттингем Форест
88
Владимир Стойкович
ВР
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
2
Эрик Личай
ЛП
23
Бен Осборн
ЛП
20
Илдеберту Перейра
ЦП
8
Дэвид Воган
ЦП
28
Майкл Мансьенн
АП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Хаддерсфилд Таун
41
Люк Коддингтон
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
33
Гарри Банн
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
19
Джек Пэйн
АП
Ноттингем Форест
30
Стефен Хендерсон
ВР
3
Томас Лам
ЦЗ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
7
Джордж Грант
ЦП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
12
Николао Думитру
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
4-3-2-1
1
Коулмэн
17
Холмс-Деннис
44
Хефеле
26
Шиндлер
2
Смит
13
Муй
3
ван Ла Парра
6
Хогг
45
Палмер
10
Качунга
21
Уэллс
4-4-1-1
88
Стойкович
2
Кэш
6
Уорролл
5
Миллс
14
Хоббс
2
Личай
20
Перейра
8
Воган
23
Осборн
28
Мансьенн
32
Бендтнер
17
Холмс-Деннис
15
Лев
15
Лев
17
Холмс-Деннис
45
Палмер
19
Пэйн
19
Пэйн
45
Палмер
6
Уорролл
29
Карайол
29
Карайол
6
Уорролл
23
Осборн
3
Лам
3
Лам
23
Осборн
20
Перейра
27
Ассомбалонга
27
Ассомбалонга
20
Перейра
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Ноттингем Форест
33
Гарри Банн
ЦП
41
Люк Коддингтон
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
30
Стефен Хендерсон
ВР
7
Джордж Грант
ЦП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
12
Николао Думитру
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
33
Гарри Банн
ЦП
41
Люк Коддингтон
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
Остались в запасе
30
Стефен Хендерсон
ВР
7
Джордж Грант
ЦП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
12
Николао Думитру
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Ноттингем Форест
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Главный судья:
Питер Бэнкс
(Мерсисайд)
Стадион:
Джон Смит'с
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