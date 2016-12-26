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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Норвич Сити
Рединг - Норвич Сити: обзор матча 26 декабря 2016
Рединг
26.12.2016, понедельник, 18:00
Англия. Чемпионшип, 23 тур
3 : 1
Завершен
Норвич Сити
37'
Я. Керморган
68'
Г. МакКлири
90+1'
К. Хэрриот
61'
Н. Оливейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Норвич Сити
Желтая карточка
Д. Свифт
90'
+4
ГОЛ! 3:1!
К. Хэрриот
Пас отдал
Д. Свифт
90'
+1
Замена
К. Хэрриот
️️️️
Р. Беренс
87'
Замена
Д. Свифт
️️️️
Л. Келли
77'
70'
Замена
К. Джером
️️️️
Н. Оливейра
70'
Замена
В. Хулахан
️️️️
С. Нейсмит
Пенальти не реализован!
Я. Керморган
68'
ГОЛ! 2:1!
Г. МакКлири
68'
67'
Красная карточка
Д. Хаусон
Замена
Д. Эванс
️️️️
Д. ван ден Берг
65'
61'
ГОЛ! 1:1!
Н. Оливейра
Пас отдал
Д. Мерфи
37'
Желтая карточка
И. Пинту
ГОЛ! 1:0!
Я. Керморган
Пас отдал
Л. Келли
37'
34'
Желтая карточка
А. Теттей
Желтая карточка
Д. ван ден Берг
28'
25'
Замена
М. Ольссон
️️️️
Г. Дорранс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
26
Али Аль-Хабси
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
8
Джои ван ден Берг
ПП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
29
Янн Керморган
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
12
Иво Пинту
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
18
Грэм Дорранс
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
14
Стивен Нейсмит
АП
6
Александер Теттей
ПП
23
Джош Мерфи
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Рединг
31
Стюарт Мур
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
27
Теннай Уотсон
ПЗ
8
Джон Свифт
ЦП
4
Джордж Эванс
ЦП
11
Каллум Хэрриот
ЦП
9
Доминик Самуэль
ЦФ
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
4-4-2
26
Аль-Хабси
2
Гантер
5
МакШейн
26
Мур
6
Блэкетт
19
Уильямс
7
Беренс
4
Келли
8
ван ден Берг
29
Керморган
12
МакКлири
3-4-1-2
26
Радди
12
Пинту
6
Беннетт
4
Бассонг
6
Теттей
18
Дорранс
16
Хаусон
11
Брэди
14
Нейсмит
7
Оливейра
23
Мерфи
4
Келли
8
Свифт
8
Свифт
4
Келли
8
ван ден Берг
4
Эванс
4
Эванс
8
ван ден Берг
7
Беренс
11
Хэрриот
11
Хэрриот
7
Беренс
18
Дорранс
13
Ольссон
13
Ольссон
18
Дорранс
14
Нейсмит
14
Хулахан
14
Хулахан
14
Нейсмит
7
Оливейра
35
Джером
35
Джером
7
Оливейра
Остались в запасе
Рединг
Норвич Сити
27
Теннай Уотсон
ПЗ
31
Стюарт Мур
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
23
Майкл МакГоверн
ВР
16
Расселл Мартин
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
27
Теннай Уотсон
ПЗ
31
Стюарт Мур
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
16
Расселл Мартин
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
Главный тренер
Яп Стам
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Рединг - Норвич Сити
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Энди Дэвис
(Хэмпшир)
Стадион:
Мадейски
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