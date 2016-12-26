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Манчестер Юнайтед - Сандерленд
Манчестер Юнайтед - Сандерленд: обзор матча 26 декабря 2016
Манчестер Юнайтед
26.12.2016, понедельник, 18:00
Англия. Премьер-лига, 18 тур
3 : 1
Завершен
Сандерленд
39'
Д. Блинд
82'
З. Ибрагимович
86'
Г. Мхитарян
90+1'
Ф. Борини
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Сандерленд
90'
+3
Желтая карточка
Л. Коне
90'
+1
ГОЛ! 3:1!
Ф. Борини
86'
Замена
Д. Лав
️️️️
Д. Ндонг
ГОЛ! 3:0!
Г. Мхитарян
Пас отдал
З. Ибрагимович
86'
Замена
М. Феллайни
️️️️
А. Эррера
84'
83'
Замена
В. Хазри
️️️️
С. Ларссон
ГОЛ! 2:0!
З. Ибрагимович
Пас отдал
П. Погба
82'
Замена
А. Марсьяль
️️️️
Х. Мата
74'
Замена
Г. Мхитарян
️️️️
Д. Лингард
62'
61'
Желтая карточка
Ф. Борини
ГОЛ! 1:0!
Д. Блинд
Пас отдал
З. Ибрагимович
39'
Желтая карточка
Д. Блинд
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ОП
21
Андер Эррера
ОП
8
Поль Погба
ЦП
64
Хуан Мата
АП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Сандерленд
1
Джордан Пикфорд
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
2
Билли Джонс
ПЗ
28
Виктор Аничебе
ЛП
22
Дидье Ндонг
ЦП
64
Джейсон Денайе
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ПП
16
Фабио Борини
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
22
Дональд Лав
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
44
Эллиот Эмблтон
ЦП
10
Вахби Хазри
ЦФ
4-2-1-2-1
43
Де Хеа
17
Блинд
5
Рохо
4
Джонс
25
Валенсия
16
Кэррик
21
Эррера
8
Погба
77
Лингард
64
Мата
11
Ибрагимович
4-4-2
1
Пикфорд
2
Джонс
3
Джилободжи
5
Коне
15
ван Анхолт
7
Ларссон
22
Ндонг
64
Денайе
28
Аничебе
9
Дефо
16
Борини
77
Лингард
22
Мхитарян
22
Мхитарян
77
Лингард
21
Эррера
25
Феллайни
25
Феллайни
21
Эррера
64
Мата
9
Марсьяль
9
Марсьяль
64
Мата
22
Ндонг
22
Лав
22
Лав
22
Ндонг
7
Ларссон
10
Хазри
10
Хазри
7
Ларссон
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Сандерленд
44
Серхио Ромеро
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Вито Манноне
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
44
Эллиот Эмблтон
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
44
Эллиот Эмблтон
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Сандерленд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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