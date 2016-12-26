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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Астон Вилла - Бертон Альбион
Астон Вилла - Бертон Альбион: обзор матча 26 декабря 2016
Астон Вилла
26.12.2016, понедельник, 18:00
Англия. Чемпионшип, 23 тур
2 : 1
Завершен
Бертон Альбион
15'
Л. Бакуна
78'
Р. МакКормак
31'
Д. Уорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Бертон Альбион
90'
+1
Замена
С. Бивон
️️️️
Д. МакКрори
Замена
Г. Агбонлахор
️️️️
Д. Коджиа
86'
ГОЛ! 2:1!
Р. МакКормак
78'
Замена
Ж. Айю
️️️️
М. Йединак
75'
69'
Замена
Л. Улльямсон
️️️️
Д. Уорд
63'
Желтая карточка
Д. Уорд
62'
Желтая карточка
Д. Моузиньо
57'
Замена
К. О'Грэди
️️️️
К. МакФадзин
Замена
Д. Грилиш
️️️️
Г. Гарднер
45'
31'
ГОЛ! 1:1!
Д. Уорд
Пас отдал
Д. Брэйфорд
ГОЛ! 1:0!
Л. Бакуна
Пас отдал
А. Адома
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
37
Альберт Адома
ПП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
44
Росс МакКормак
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Бертон Альбион
33
Джон МакЛафлин
ВР
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
4
Джон Моузиньо
ЦЗ
22
Ллойд Дайер
ЛП
36
Джексон Ирвин
ЦП
14
Дамьен МакКрори
ЦП
16
Мэтт Палмер
АП
2
Джон Брэйфорд
ПП
16
Джейми Уорд
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Астон Вилла
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
4
Томми Элфик
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
39
Руди Жестеде
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Бертон Альбион
9
Стюарт Бивон
ВР
13
Стивен Бювотер
ВР
25
Шон Баркер
ЦЗ
2
Том Фланаган
ЦЗ
7
Ли Улльямсон
ЦП
10
Маркус Харнесс
ПВ
8
Крис О'Грэди
ЦФ
4-4-2
31
Банн
23
Амави
17
Бэйкер
17
Честер
21
Хаттон
10
Бакуна
20
Гарднер
15
Йединак
37
Адома
44
МакКормак
26
Коджиа
3-4-1-2
33
МакЛафлин
5
МакФадзин
4
Нэйлор
4
Моузиньо
2
Брэйфорд
36
Ирвин
14
МакКрори
22
Дайер
16
Палмер
7
Экинс
16
Уорд
20
Гарднер
10
Грилиш
10
Грилиш
20
Гарднер
26
Коджиа
11
Агбонлахор
11
Агбонлахор
26
Коджиа
15
Йединак
10
Айю
10
Айю
15
Йединак
14
МакКрори
9
Бивон
9
Бивон
14
МакКрори
16
Уорд
7
Улльямсон
7
Улльямсон
16
Уорд
5
МакФадзин
8
О'Грэди
8
О'Грэди
5
МакФадзин
Остались в запасе
Астон Вилла
Бертон Альбион
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
4
Томми Элфик
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
39
Руди Жестеде
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
10
Маркус Харнесс
ПВ
13
Стивен Бювотер
ВР
25
Шон Баркер
ЦЗ
2
Том Фланаган
ЦЗ
Главный тренер
Найджел Клаф
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
4
Томми Элфик
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
39
Руди Жестеде
ЦФ
Остались в запасе
10
Маркус Харнесс
ПВ
13
Стивен Бювотер
ВР
25
Шон Баркер
ЦЗ
2
Том Фланаган
ЦЗ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Найджел Клаф
Статистика матча Астон Вилла - Бертон Альбион
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Информация о матче
Главный судья:
Стивен Мартин
(Стаффордшир)
Стадион:
Вилла Парк
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