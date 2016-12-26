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Халл Сити - Манчестер Сити
Халл Сити - Манчестер Сити: обзор матча 26 декабря 2016
Халл Сити
26.12.2016, понедельник, 20:15
Англия. Премьер-лига, 18 тур
0 : 3
Завершен
Манчестер Сити
72'
Я. Туре (П)
78'
К. Ихеначо
90+4'
К. Дэйвис (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Манчестер Сити
90'
+4
ГОЛ в свои ворота! 0:3!
К. Дэйвис
87'
Замена
Фернандо
️️️️
Д. Сильва
Желтая карточка
Р. Мэйсон
82'
Замена
А. Диоманде
️️️️
С. Клукас
78'
78'
ГОЛ! 0:2!
К. Ихеначо
Пас отдал
Д. Сильва
Замена
М. Хенриксен
️️️️
Д. Ливермор
74'
72'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Я. Туре
Замена
Р. Мэйсон
️️️️
Т. Хаддлстоун
63'
57'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
Нолито
18'
Замена
А. Коларов
️️️️
Д. Стоунз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
3
Эндрю Робертсон
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
6
Самуэль Клукас
ЦП
23
Том Хаддлстоун
АП
23
Роберт Снодграсс
ПП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Главный тренер
Майк Филан
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
42
Яя Туре
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
21
Давид Сильва
АП
5
Фернандиньо
ПП
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
15
Шон Мэлони
ЛП
8
Райан Мэйсон
ОП
17
Джеймс Уэйр
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
25
Адама Диоманде
ЦФ
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
5
Фернандо
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Маршалл
5
Магуайр
20
Доусон
33
Дэйвис
27
Эль-Мохамади
8
Ливермор
3
Робертсон
6
Клукас
23
Снодграсс
23
Хаддлстоун
70
Мбокани
4-2-3-1
1
Браво
3
Санья
30
Отаменди
6
Стоунз
3
Клиши
5
Фернандиньо
42
Туре
11
Де Брюйне
21
Сильва
19
Стерлинг
3
Нолито
23
Хаддлстоун
8
Мэйсон
8
Мэйсон
23
Хаддлстоун
8
Ливермор
7
Хенриксен
7
Хенриксен
8
Ливермор
6
Клукас
25
Диоманде
25
Диоманде
6
Клукас
6
Стоунз
11
Коларов
11
Коларов
6
Стоунз
21
Сильва
5
Фернандо
5
Фернандо
21
Сильва
3
Нолито
17
Ихеначо
17
Ихеначо
3
Нолито
Остались в запасе
Халл Сити
Манчестер Сити
17
Элдин Якупович
ВР
15
Шон Мэлони
ЛП
17
Джеймс Уэйр
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
Главный тренер
Майк Филан
13
Вилли Кабальеро
ВР
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
15
Шон Мэлони
ЛП
17
Джеймс Уэйр
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
Главный тренер
Майк Филан
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Халл Сити - Манчестер Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Мэдли
(Йоркшир)
Стадион:
МКМ Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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