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Лига чемпионов 2026/2027
Брюгге - Копенгаген
Брюгге - Копенгаген: обзор матча 07 декабря 2016
Брюгге
07.12.2016, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа G, 6 тур
0 : 2
Завершен
Копенгаген
8'
Б. Мехеле (АГ)
15'
Занка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брюгге - Копенгаген
89'
Замена
Т. Хогли
️️️️
П. Анкерсен
88'
Замена
А. Кейта
️️️️
А. Павлович
Желтая карточка
Клаудемир
83'
Замена
Р. Вормер
️️️️
Р. ван Рейн
77'
Замена
Х. Ванакен
️️️️
Л. Рафаэлов
66'
58'
Замена
Я. Грегуш
️️️️
Р. Фалк-Йенсен
45'
Желтая карточка
В. Квист
15'
ГОЛ! 0:2!
Занка
Пас отдал
Л. Аугустинссон
10'
Желтая карточка
А. Павлович
8'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Б. Мехеле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
16
Людовик Бутель
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
10
Фелипе Гедоз
ПП
7
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Копенгаген
1
Робин Ольсен
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
21
Эрик Йоханссон
ЦЗ
27
Томас Делэни
ОП
6
Вилльям Квист
ЦП
8
Расмус Фалк-Йенсен
ПП
20
Андрийя Павлович
ЦФ
10
Юссеф Туту
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Брюгге
89
Себастьян Брюззезе
ВР
6
Бенуа Пулен
ЦЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
20
Ханс Ванакен
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Копенгаген
1
Стефан Андерсен
ВР
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
2
Том Хогли
ПЗ
99
Абубакар Кейта
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
7
Каспер Куск
ЦП
9
Башким Кадрии
ЦП
3-2-4-1
16
Бутель
4
Денсвил
27
Коолс
16
ван Рейн
5
Болинголи
4
Мехеле
17
Пина
11
Рафаэлов
6
Клаудемир
10
Гедоз
7
Уэсли
4-1-2-3
1
Ольсен
2
Анкерсен
25
Занка
21
Йоханссон
6
Аугустинссон
27
Делэни
8
Фалк-Йенсен
6
Квист
14
Корнелиус
10
Туту
20
Павлович
11
Рафаэлов
20
Ванакен
20
Ванакен
11
Рафаэлов
16
ван Рейн
25
Вормер
25
Вормер
16
ван Рейн
20
Павлович
99
Кейта
99
Кейта
20
Павлович
2
Анкерсен
2
Хогли
2
Хогли
2
Анкерсен
8
Фалк-Йенсен
21
Грегуш
21
Грегуш
8
Фалк-Йенсен
Остались в запасе
Брюгге
Копенгаген
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
89
Себастьян Брюззезе
ВР
6
Бенуа Пулен
ЦЗ
3
Тимми Симонс
ЦП
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
1
Стефан Андерсен
ВР
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
7
Каспер Куск
ЦП
9
Башким Кадрии
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
89
Себастьян Брюззезе
ВР
6
Бенуа Пулен
ЦЗ
3
Тимми Симонс
ЦП
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Остались в запасе
1
Стефан Андерсен
ВР
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
7
Каспер Куск
ЦП
9
Башким Кадрии
ЦП
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Брюгге - Копенгаген
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Ян Брейдель
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3 (в повторе, 00:45)
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