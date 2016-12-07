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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Лион - Севилья
Лион - Севилья: обзор матча 07 декабря 2016
Лион
07.12.2016, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа H, 6 тур
0 : 0
Завершен
Севилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Севилья
87'
Замена
М. Краневиттер
️️️️
С. Насри
Замена
К. Гренье
️️️️
К. Толиссо
78'
73'
Желтая карточка
Г. Меркадо
Замена
М. Корне
️️️️
С. Дардер
72'
65'
Замена
В. Бен-Йеддер
️️️️
П. Сарабия
Замена
Н. Фекир
️️️️
Р. Геззаль
65'
Желтая карточка
М. Янга-Мбива
53'
Желтая карточка
М. Гоналон
38'
36'
Желтая карточка
С. Насри
32'
Желтая карточка
П. Сарабия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
10
Серхи Дардер
ПП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
18
Рашид Геззаль
РФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
14
Самир Насри
ЛП
7
Витоло
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
АП
25
Феррейра Фильо Мариано
ПП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
19
Клеман Гренье
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
Севилья
46
Сальваторе Сиригу
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
10
Гансо
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Лопеш
21
Морель
4
Дьякаби
2
Янга-Мбива
2
Рафаэл
25
Гоналон
8
Толиссо
10
Дардер
28
Вальбуэна
91
Ляказетт
18
Геззаль
4-3-3
15
Серхио Рико
2
Пареха
25
Меркадо
23
Рами
18
Эскудеро
25
Мариано
10
Иборра
14
Насри
7
Сарабия
15
Н'Зонзи
7
Витоло
10
Дардер
70
Корне
70
Корне
10
Дардер
8
Толиссо
19
Гренье
19
Гренье
8
Толиссо
18
Геззаль
10
Фекир
10
Фекир
18
Геззаль
14
Насри
5
Краневиттер
5
Краневиттер
14
Насри
7
Сарабия
10
Бен-Йеддер
10
Бен-Йеддер
7
Сарабия
Остались в запасе
Лион
Севилья
16
Матье Горжелен
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
29
Люка Тусар
ОП
4
Джордан Ферри
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
46
Сальваторе Сиригу
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
10
Гансо
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
29
Люка Тусар
ОП
4
Джордан Ферри
ЦП
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
10
Гансо
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Лион - Севилья
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Йонас Эрикссон
(Сигтуна)
Стадион:
Жерлан
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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