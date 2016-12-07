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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ювентус - Динамо Загреб
Ювентус - Динамо Загреб: обзор матча 07 декабря 2016
Ювентус
07.12.2016, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа H, 6 тур
2 : 0
Завершен
Динамо Загреб
52'
Г. Игуаин
73'
Д. Ругани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Динамо Загреб
85'
Замена
А. Мэцел
️️️️
Н. Моро
Замена
Эрнанес
️️️️
М. Манджукич
85'
Замена
П. Дибала
️️️️
М. Пьянич
80'
74'
Замена
П. Стоянович
️️️️
Э. Судани
Замена
С. Стураро
️️️️
К. Маркизио
74'
ГОЛ! 2:0!
Д. Ругани
Пас отдал
М. Пьянич
73'
61'
Желтая карточка
А. Чорич
57'
Замена
И. Фиолич
️️️️
А. Гояк
Желтая карточка
П. Эвра
54'
ГОЛ! 1:0!
Г. Игуаин
52'
Желтая карточка
Г. Игуаин
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
33
Нето
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
99
Марио Лемина
ОП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Клаудио Маркизио
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Динамо Загреб
1
Доминик Ливакович
ВР
30
Леонардо Сигали
ЦЗ
23
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
14
Амер Гояк
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
19
Йосип Пиварич
ЦП
25
Боян Кнежевич
ЦП
19
Анте Чорич
АП
10
Жуниор Фернандес
ЛФ
92
Марио Шитум
ЦФ
2
Эль-Арби Судани
РФ
Главный тренер
Ивайло Петев
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
Динамо Загреб
1
Адриан Шемпер
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
77
Александру Мэцел
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
17
Иван Фиолич
ЦФ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
3-1-3-1-2
33
Нето
27
Эвра
4
Бенатиа
24
Ругани
99
Лемина
27
Асамоа
15
Пьянич
7
Куадрадо
10
Маркизио
9
Манджукич
9
Игуаин
2-4-1-3
1
Ливакович
30
Сигали
23
Шильденфельд
6
Моро
19
Пиварич
25
Кнежевич
14
Гояк
19
Чорич
2
Судани
92
Шитум
10
Фернандес
10
Маркизио
27
Стураро
27
Стураро
10
Маркизио
9
Манджукич
10
Эрнанес
10
Эрнанес
9
Манджукич
15
Пьянич
21
Дибала
21
Дибала
15
Пьянич
6
Моро
77
Мэцел
77
Мэцел
6
Моро
2
Судани
30
Стоянович
30
Стоянович
2
Судани
14
Гояк
17
Фиолич
17
Фиолич
14
Гояк
Остались в запасе
Ювентус
Динамо Загреб
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
28
Сами Хедира
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
3
Борна Соса
ЛЗ
1
Адриан Шемпер
ВР
32
Филип Бенкович
ЦЗ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
Главный тренер
Ивайло Петев
Остались в запасе
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
28
Сами Хедира
ЦП
Остались в запасе
3
Борна Соса
ЛЗ
1
Адриан Шемпер
ВР
32
Филип Бенкович
ЦЗ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Ивайло Петев
Статистика матча Ювентус - Динамо Загреб
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
- : -
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! АРЕНА
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