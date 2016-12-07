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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Байер - Монако
Байер - Монако: обзор матча 07 декабря 2016
Байер
07.12.2016, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа E, 6 тур
3 : 0
Завершен
Монако
30'
В. Юрченко
48'
Ю. Брандт
82'
М. Де Санктис (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Монако
Желтая карточка
А. Драгович
88'
88'
Желтая карточка
В. Жермен
Пенальти не реализован!
Венделл
82'
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
М. Де Санктис
82'
79'
Замена
Т. Лемар
️️️️
Г. Каррийо
76'
Замена
В. Жермен
️️️️
К. Жан
Замена
Б. Хенрикс
️️️️
В. Юрченко
76'
Замена
Р. Крузе
️️️️
Ю. Брандт
71'
67'
Замена
А. Траоре
️️️️
Г. Бочилия
Замена
Ч. Арангис
️️️️
Х. Чалханоглу
67'
ГОЛ! 2:0!
Ю. Брандт
Пас отдал
Х. Чалханоглу
48'
41'
Желтая карточка
Г. Бочилия
ГОЛ! 1:0!
В. Юрченко
Пас отдал
Венделл
30'
24'
Желтая карточка
Жемерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
80
Владлен Юрченко
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
14
Чичарито
ЦФ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Монако
16
Морган Де Санктис
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
8
Набиль Дирар
ПП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Байер
1
Бернд Лено
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
20
Чарлес Арангис
ЦП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
10
Робби Крузе
ЦФ
Монако
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
45
Пьер-Даниэль Нгуинда
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
10
Адама Траоре
ЦП
18
Тома Лемар
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
4-1-2-1-2
28
Озкан
18
Венделл
15
Драгович
4
Едвай
21
Да Коста
14
Баумгартлингер
20
Чалханоглу
80
Юрченко
8
Брандт
11
Кисслинг
14
Чичарито
4-1-3-2
16
Де Санктис
6
Туре
21
Жемерсон
22
Диалло
24
Раджи
96
Н'Дорам
8
Дирар
8
Моутинью
21
Бочилия
10
Жан
9
Каррийо
80
Юрченко
39
Хенрикс
39
Хенрикс
80
Юрченко
20
Чалханоглу
20
Арангис
20
Арангис
20
Чалханоглу
8
Брандт
10
Крузе
10
Крузе
8
Брандт
9
Каррийо
18
Лемар
18
Лемар
9
Каррийо
21
Бочилия
10
Траоре
10
Траоре
21
Бочилия
10
Жан
98
Жермен
98
Жермен
10
Жан
Остались в запасе
Байер
Монако
1
Бернд Лено
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
45
Пьер-Даниэль Нгуинда
ЦЗ
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
1
Бернд Лено
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Остались в запасе
45
Пьер-Даниэль Нгуинда
ЦЗ
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Байер - Монако
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Гедиминас Мажейка
(Каунас)
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2 (в повторе, 00:45)
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