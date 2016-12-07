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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Легия - Спортинг
Легия - Спортинг: обзор матча 07 декабря 2016
Легия
07.12.2016, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа F, 6 тур
1 : 0
Завершен
Спортинг
30'
Гильерме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Легия - Спортинг
Замена
М. Дабровски
️️️️
М. Радович
90'
+4
Замена
К. Хямяляйнен
️️️️
А. Прийович
86'
85'
Вторая желтая
В. Карвалью
81'
Желтая карточка
В. Карвалью
Желтая карточка
М. Пождан
81'
Желтая карточка
М. Радович
79'
Желтая карточка
В. Оджиджа-Офое
75'
Желтая карточка
Я. Ржежничак
74'
68'
Замена
Андре
️️️️
М. Зеегелар
Замена
М. Кухарчик
️️️️
Гильерме
62'
59'
Замена
Б. Руис
️️️️
Л. Маркович
58'
Замена
Р. Эшгайю
️️️️
П. Оливейра
56'
Желтая карточка
А. Силва
Желтая карточка
М. Копчински
36'
ГОЛ! 1:0!
Гильерме
Пас отдал
А. Прийович
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Легия
34
Аркадиуш Маляж
ВР
14
Адам Глоушек
ЦЗ
52
Якуб Ржежничак
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
2
Михал Пождан
ЦП
32
Мирослав Радович
ЦП
12
Гильерме
АП
8
Вадис Оджиджа-Офое
АП
15
Михал Копчински
ПП
9
Александар Прийович
ЦФ
75
Тибальт Мулен
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Спортинг
1
Руй Патрисиу
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
15
Адриен Силва
ЦП
11
Бруно Сезар
ПП
10
Желсон Мартинш
ПВ
8
Лазар Маркович
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Легия
33
Радослав Чержняк
ВР
28
Лукаш Брож
ЦЗ
4
Якуб Червински
ЦЗ
5
Мацей Дабровски
ЦЗ
22
Каспер Хямяляйнен
ЦП
18
Михал Кухарчик
ЦФ
11
Неманья Николич
ЦФ
Спортинг
34
Бету
ВР
6
Франку Дуглас
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
7
Элиас
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
22
Брайан Руис
ЦФ
21
Андре
ЦФ
3-3-2-2
34
Маляж
14
Глоушек
52
Ржежничак
18
Берешиньски
2
Пождан
32
Радович
15
Копчински
8
Оджиджа-Офое
12
Гильерме
75
Мулен
9
Прийович
4-1-2-1-2
1
Патрисиу
4
Коатес
35
Семеду
15
Оливейра
4
Зеегелар
10
Карвалью
11
Сезар
15
Силва
10
Мартинш
12
Дост
8
Маркович
32
Радович
5
Дабровски
5
Дабровски
32
Радович
9
Прийович
22
Хямяляйнен
22
Хямяляйнен
9
Прийович
12
Гильерме
18
Кухарчик
18
Кухарчик
12
Гильерме
15
Оливейра
47
Эшгайю
47
Эшгайю
15
Оливейра
8
Маркович
22
Руис
22
Руис
8
Маркович
4
Зеегелар
21
Андре
21
Андре
4
Зеегелар
Остались в запасе
Легия
Спортинг
33
Радослав Чержняк
ВР
28
Лукаш Брож
ЦЗ
4
Якуб Червински
ЦЗ
11
Неманья Николич
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
10
Матеус Перейра
АП
34
Бету
ВР
6
Франку Дуглас
ЦЗ
7
Элиас
ЦП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
33
Радослав Чержняк
ВР
28
Лукаш Брож
ЦЗ
4
Якуб Червински
ЦЗ
11
Неманья Николич
ЦФ
Остались в запасе
10
Матеус Перейра
АП
34
Бету
ВР
6
Франку Дуглас
ЦЗ
7
Элиас
ЦП
Главный тренер
Яцек Магера
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Легия - Спортинг
5
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Легия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
- : -
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Польша. Экстракласа, 14 тур
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2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 10 тур
Легия
2 : 0
11.10.2026
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2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Войска Польского
Где смотреть матч:
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