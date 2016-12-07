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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - Боруссия Д
Реал - Боруссия Д: обзор матча 07 декабря 2016
Реал
07.12.2016, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа F, 6 тур
2 : 2
Завершен
Боруссия Д
28'
К. Бензема
53'
К. Бензема
61'
П. Обамеянг
88'
М. Ройс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Боруссия Д
88'
Замена
М. Ройс
️️️️
А. Шюррле
88'
ГОЛ! 2:2!
М. Ройс
Пас отдал
П. Обамеянг
Замена
А. Мората
️️️️
К. Бензема
85'
80'
Замена
С. Роде
️️️️
Г. Кастро
71'
Желтая карточка
С. Папастатопулос
Желтая карточка
Каземиро
70'
Замена
Т. Кроос
️️️️
Л. Модрич
63'
61'
Замена
Э. Мор
️️️️
К. Пулишич
61'
ГОЛ! 2:1!
П. Обамеянг
Пас отдал
М. Шмельцер
ГОЛ! 2:0!
К. Бензема
Пас отдал
Х. Родригес
53'
Желтая карточка
Л. Модрич
39'
ГОЛ! 1:0!
К. Бензема
Пас отдал
Д. Карвахаль
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
20
Андре Шюррле
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
10
Усман Дембеле
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Реал
1
Кико Касилья
ВР
3
Пепе
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Боруссия Д
39
Хендрик Бонманн
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
18
Марко Ройс
АП
7
Эмре Мор
ПВ
20
Адриан Рамос
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Навас
12
Марсело
93
Рамос
19
Варан
14
Карвахаль
5
Каземиро
14
Модрич
23
Родригес
17
Васкес
7
Роналду
9
Бензема
4-1-2-2-1
1
Вайденфеллер
26
Пищек
19
Папастатопулос
5
Бартра
29
Шмельцер
5
Вайгль
20
Шюррле
8
Кастро
10
Дембеле
11
Пулишич
7
Обамеянг
14
Модрич
8
Кроос
8
Кроос
14
Модрич
9
Бензема
21
Мората
21
Мората
9
Бензема
11
Пулишич
7
Мор
7
Мор
11
Пулишич
8
Кастро
17
Роде
17
Роде
8
Кастро
20
Шюррле
18
Ройс
18
Ройс
20
Шюррле
Остались в запасе
Реал
Боруссия Д
10
Марко Асенсио
ПВ
1
Кико Касилья
ВР
3
Пепе
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
22
Иско
АП
Главный тренер
Зинедин Зидан
39
Хендрик Бонманн
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
10
Марко Асенсио
ПВ
1
Кико Касилья
ВР
3
Пепе
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
22
Иско
АП
Остались в запасе
39
Хендрик Бонманн
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Реал - Боруссия Д
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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