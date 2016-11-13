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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Зенит-2 - Енисей
Зенит-2 - Енисей: обзор матча 13 ноября 2016
Зенит-2
13.11.2016, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 22 тур
2 : 0
Завершен
Енисей
7'
И. Зуев
42'
А. Евсеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит-2 - Енисей
Замена
Н. Саламатов
️️️️
Д. Круговой
90'
Замена
Л. Мусаев
️️️️
А. Исаев
89'
Желтая карточка
И. Камышев
83'
81'
Замена
Нивалдо
️️️️
А. Алиев
81'
Замена
А. Фатуллаев
️️️️
Е. Иванов
75'
Желтая карточка
О. Ланин
72'
Желтая карточка
Н. Чернов
Замена
П. Долгов
️️️️
Д. Ящук
69'
67'
Замена
А. Коротаев
️️️️
П. Рожков
Замена
И. Камышев
️️️️
К. Зырянов
61'
46'
Замена
А. Козлов
️️️️
А. Малоян
ГОЛ! 2:0!
А. Евсеев
42'
27'
Желтая карточка
В. Камеш
Желтая карточка
И. Зуев
21'
ГОЛ! 1:0!
И. Зуев
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит-2
23
Егор Бабурин
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
55
Константин Лобов
ЛЗ
17
Кирилл Костин
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
10
Алексей Исаев
ОП
91
Данила Ящук
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
Главный тренер
Владислав Радимов
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
27
Павел Рожков
ОП
64
Олег Ланин
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Зенит-2
50
Никита Гойло
ВР
77
Антон Зиньковский
ЛВ
10
Никита Саламатов
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
17
Иван Иванченко
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
Енисей
1
Денис Вавилин
ВР
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
14
Максим Семакин
ЦП
6
Нивалдо
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
3-3-4
23
Бабурин
3
Круговой
17
Костин
58
Зуев
55
Лобов
10
Исаев
52
Мильдзихов
91
Ящук
94
Евсеев
40
Бавин
18
Зырянов
3-2-4-1
1
Опарин
4
Чичерин
23
Чернов
23
Васильев
27
Рожков
64
Ланин
90
Ломакин
10
Алиев
33
Камеш
8
Иванов
0
Малоян
3
Круговой
10
Саламатов
10
Саламатов
3
Круговой
10
Исаев
38
Мусаев
38
Мусаев
10
Исаев
18
Зырянов
11
Камышев
11
Камышев
18
Зырянов
91
Ящук
91
Долгов
91
Долгов
91
Ящук
8
Иванов
15
Фатуллаев
15
Фатуллаев
8
Иванов
10
Алиев
6
Нивалдо
6
Нивалдо
10
Алиев
0
Малоян
32
Козлов
32
Козлов
0
Малоян
27
Рожков
24
Коротаев
24
Коротаев
27
Рожков
Остались в запасе
Зенит-2
Енисей
77
Антон Зиньковский
ЛВ
50
Никита Гойло
ВР
17
Иван Иванченко
ЦП
Главный тренер
Владислав Радимов
1
Денис Вавилин
ВР
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
14
Максим Семакин
ЦП
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
77
Антон Зиньковский
ЛВ
50
Никита Гойло
ВР
17
Иван Иванченко
ЦП
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
14
Максим Семакин
ЦП
Главный тренер
Владислав Радимов
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Зенит-2 - Енисей
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Зенит-2
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1 : 3
17.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Иртыш
0 : 2
19.09.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
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24.10.2026
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1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Васильев
(Ижевск)
Стадион:
МСА Петровский
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