Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Кипр - Гибралтар
Кипр - Гибралтар: обзор матча 13 ноября 2016
Кипр
13.11.2016, воскресенье, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа H, 4 тур
3 : 1
Завершен
Гибралтар
29'
К. Лайфис
65'
П. Сотириу
87'
В. Сиелис
51'
Л. Кашаро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кипр - Гибралтар
Замена
М. Николау
️️️️
Х. Кириаку
90'
+1
Замена
Н. Митидис
️️️️
П. Сотириу
87'
ГОЛ! 3:1!
В. Сиелис
Пас отдал
К. Хараламбидис
87'
85'
Замена
А. Пристли
️️️️
Д. Кабрера
80'
Вторая желтая
Д. Оливейро
Желтая карточка
П. Сотириу
78'
78'
Желтая карточка
Д. Оливейро
74'
Замена
С. Гарро
️️️️
К. Кашаро
Замена
К. Хараламбидис
️️️️
Г. Эфрем
73'
68'
Замена
Э. Эрнандес
️️️️
Э. Бардон
ГОЛ! 2:1!
П. Сотириу
Пас отдал
Д. Христофи
65'
51'
ГОЛ! 1:1!
Л. Кашаро
Желтая карточка
Д. Деметриу
35'
ГОЛ! 1:0!
К. Лайфис
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кипр
1
Костас Панайи
ВР
0
Элиас Хараламбус
ЛЗ
5
Валентинос Сиелис
ЦЗ
20
Григорис Кастанос
ЦП
23
Харис Кириаку
ЦП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
4
Джейсон Деметриу
ЦП
19
Константинос Лайфис
ЦП
18
Костакис Артиматас
ПП
9
Деметрис Христофи
ЦФ
3
Пиерос Сотириу
ЦФ
Главный тренер
Христакис Христофору
Гибралтар
21
Дерен Ибрахим
ВР
3
Джозеф Чиполина
ЦЗ
20
Жан-Карлос Гарсия
ЦЗ
17
Джейси Оливейро
ЦЗ
22
Эрин Барнетт
ЦЗ
5
Райан Кашаро
ЦЗ
9
Кайл Кашаро
ЛП
23
Энтони Бардон
ЦП
10
Лайам Уолкер
ПП
12
Джордж Кабрера
ЦФ
7
Ли Кашаро
ЦФ
Главный тренер
Джефф Вуд
Кипр
1
Антонис Георгаллидес
ВР
22
Неофитос Михаил
ВР
2
Досса Жуниор
ЦЗ
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
19
Мариос Стиляну
ЦЗ
14
Венсан Лабан
ЦП
11
Андреас Авраам
ЦП
23
Мариос Николау
ЦП
11
Нектариос Александру
ЦП
10
Костас Хараламбидис
ПП
10
Несторас Митидис
ЦФ
23
Антреас Макрис
ЦФ
Гибралтар
1
Джордан Перес
ВР
23
Кайл Голдвин
ВР
2
Брэд Пауэр
ЦЗ
19
Аарон Паяс
ЦП
19
Эшли Родригес
ЦП
21
Роберт Гиллинг
ЦП
17
Джеймс Босио
ЦП
16
Роберт Монтовио
ЦФ
15
Адам Пристли
ЦФ
22
Энтони Эрнандес
ЦФ
19
Сайкс Гарро
ЦФ
2-5-1-2
1
Панайи
0
Хараламбус
5
Сиелис
23
Кириаку
7
Эфрем
4
Деметриу
19
Лайфис
18
Артиматас
20
Кастанос
3
Сотириу
9
Христофи
3-2-3-2
21
Ибрахим
17
Оливейро
22
Барнетт
5
Кашаро
3
Чиполина
20
Гарсия
10
Уолкер
23
Бардон
9
Кашаро
7
Кашаро
12
Кабрера
23
Кириаку
23
Николау
23
Николау
23
Кириаку
7
Эфрем
10
Хараламбидис
10
Хараламбидис
7
Эфрем
3
Сотириу
10
Митидис
10
Митидис
3
Сотириу
12
Кабрера
15
Пристли
15
Пристли
12
Кабрера
23
Бардон
22
Эрнандес
22
Эрнандес
23
Бардон
9
Кашаро
19
Гарро
19
Гарро
9
Кашаро
Остались в запасе
Кипр
Гибралтар
1
Антонис Георгаллидес
ВР
22
Неофитос Михаил
ВР
2
Досса Жуниор
ЦЗ
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
19
Мариос Стиляну
ЦЗ
14
Венсан Лабан
ЦП
11
Андреас Авраам
ЦП
11
Нектариос Александру
ЦП
23
Антреас Макрис
ЦФ
Главный тренер
Христакис Христофору
19
Аарон Паяс
ЦП
16
Роберт Монтовио
ЦФ
19
Эшли Родригес
ЦП
1
Джордан Перес
ВР
23
Кайл Голдвин
ВР
2
Брэд Пауэр
ЦЗ
21
Роберт Гиллинг
ЦП
17
Джеймс Босио
ЦП
Главный тренер
Джефф Вуд
Остались в запасе
1
Антонис Георгаллидес
ВР
22
Неофитос Михаил
ВР
2
Досса Жуниор
ЦЗ
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
19
Мариос Стиляну
ЦЗ
14
Венсан Лабан
ЦП
11
Андреас Авраам
ЦП
11
Нектариос Александру
ЦП
23
Антреас Макрис
ЦФ
Остались в запасе
19
Аарон Паяс
ЦП
16
Роберт Монтовио
ЦФ
19
Эшли Родригес
ЦП
1
Джордан Перес
ВР
23
Кайл Голдвин
ВР
2
Брэд Пауэр
ЦЗ
21
Роберт Гиллинг
ЦП
17
Джеймс Босио
ЦП
Главный тренер
Христакис Христофору
Главный тренер
Джефф Вуд
Статистика матча Кипр - Гибралтар
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кипр
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Гибралтар
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Информация о матче
Главный судья:
Алияр Агаев
(Баку)
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
Новости команд
Все
Кипр
Гибралтар
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
14:47
Гибралтар – Мальта: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Кипр – Черногория: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Гибралтара и Мальты на победу в матче 6 тура
15 ноября
Лига наций: шансы Кипра и Черногории на победу в матче 6 тура
14 ноября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
14:47
Кипр – Черногория: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Кипра и Черногории на победу в матче 6 тура
14 ноября
Армения – Кипр: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Лига наций: шансы Армении и Кипра на победу в матче 5 тура
11 ноября
Гибралтар – Мальта: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Гибралтара и Мальты на победу в матче 6 тура
15 ноября
Андорра – Гибралтар: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Андорры и Гибралтара на победу в матче 5 тура
12 ноября
Мальта – Гибралтар: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2026
1 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+