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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Венгрия - Андорра
Венгрия - Андорра: обзор матча 13 ноября 2016
Венгрия
13.11.2016, воскресенье, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа B, 4 тур
4 : 0
Завершен
Андорра
34'
З. Гера
43'
А. Ланг
73'
А. Гьюрчо
88'
А. Салаи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Венгрия - Андорра
ГОЛ! 4:0!
А. Салаи
Пас отдал
З. Штибер
88'
87'
Замена
Х. Санчес Сото
️️️️
М. Пужоль
Замена
Д. Беде
️️️️
З. Гера
84'
83'
Замена
В. Морейра
️️️️
В. Родригес
Замена
К. Немет
️️️️
А. Гьюрчо
81'
Замена
З. Штибер
️️️️
Л. Кляйнхайзлер
76'
ГОЛ! 3:0!
А. Гьюрчо
Пас отдал
З. Гера
73'
67'
Замена
А. Мартинес
️️️️
К. Мартинес
ГОЛ! 2:0!
А. Ланг
Пас отдал
Б. Джуджак
43'
Желтая карточка
М. Корхут
35'
ГОЛ! 1:0!
З. Гера
34'
Желтая карточка
Л. Кляйнхайзлер
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венгрия
12
Петер Гулачи
ВР
21
Барнабаш Беше
ЦЗ
3
Михай Корхут
ЦЗ
20
Ричард Гузмич
ЦЗ
2
Адам Ланг
ЦЗ
7
Балаж Джуджак
ЛП
10
Золтан Гера
АП
15
Ласло Кляйнхайзлер
АП
8
Адам Надь
ПП
13
Адам Гьюрчо
ЦФ
9
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Андорра
1
Хосеп Гомес
ВР
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
18
Виктор Родригес
ЦЗ
2
Кристиан Мартинес
ЦЗ
18
Хесус Рубио
ЦЗ
15
Мойсес Сан Николас
ЦЗ
5
Макс Льовера
ЦЗ
14
Жорди Алаез
ЦП
8
Марсио Виейра
ЦП
7
Марк Пужоль
ЦП
3
Марк Валес
ЦП
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Венгрия
22
Балаж Медьери
ВР
1
Денеш Дибус
ВР
5
Аттила Фиола
ЦЗ
4
Силвестер Хандья
ЦЗ
16
Адам Пинтер
ОП
23
Мате Вида
ЦП
6
Акош Элек
ЦП
13
Даниэль Беде
ЦП
18
Золтан Штибер
ЦП
19
Тамаш Пришкин
ЦФ
11
Кристиан Немет
ЦФ
14
Герго Ловренчич
ЦФ
Андорра
13
Ферран Поль
ВР
20
Адриан Родригес
ЦЗ
18
Жорди Рубио
ЦЗ
21
Марк Гарсия
ЦП
17
Виктор Морейра
ЦП
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
0
Хули Санчес Сото
ЦФ
4-2-2-2
12
Гулачи
21
Беше
20
Гузмич
2
Ланг
3
Корхут
7
Джуджак
8
Надь
15
Кляйнхайзлер
10
Гера
9
Салаи
13
Гьюрчо
3-2-4
1
Хосеп Гомес
18
Рубио
15
Сан Николас
5
Льовера
18
Родригес
2
Мартинес
8
Виейра
7
Пужоль
3
Валес
14
Алаез
10
Гера
13
Беде
13
Беде
10
Гера
15
Кляйнхайзлер
18
Штибер
18
Штибер
15
Кляйнхайзлер
13
Гьюрчо
11
Немет
11
Немет
13
Гьюрчо
18
Родригес
17
Морейра
17
Морейра
18
Родригес
2
Мартинес
7
Мартинес
7
Мартинес
2
Мартинес
7
Пужоль
0
Санчес Сото
0
Санчес Сото
7
Пужоль
Остались в запасе
Венгрия
Андорра
23
Мате Вида
ЦП
22
Балаж Медьери
ВР
1
Денеш Дибус
ВР
5
Аттила Фиола
ЦЗ
4
Силвестер Хандья
ЦЗ
16
Адам Пинтер
ОП
6
Акош Элек
ЦП
19
Тамаш Пришкин
ЦФ
14
Герго Ловренчич
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
21
Марк Гарсия
ЦП
20
Адриан Родригес
ЦЗ
13
Ферран Поль
ВР
18
Жорди Рубио
ЦЗ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Остались в запасе
23
Мате Вида
ЦП
22
Балаж Медьери
ВР
1
Денеш Дибус
ВР
5
Аттила Фиола
ЦЗ
4
Силвестер Хандья
ЦЗ
16
Адам Пинтер
ОП
6
Акош Элек
ЦП
19
Тамаш Пришкин
ЦФ
14
Герго Ловренчич
ЦФ
Остались в запасе
21
Марк Гарсия
ЦП
20
Адриан Родригес
ЦЗ
13
Ферран Поль
ВР
18
Жорди Рубио
ЦЗ
Главный тренер
Бернд Шторк
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Статистика матча Венгрия - Андорра
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Венгрия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Информация о матче
Главный судья:
Христос Николаидес
Стадион:
Групама Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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