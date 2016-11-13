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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химки - Нефтехимик
Химки - Нефтехимик: обзор матча 13 ноября 2016
Химки
13.11.2016, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 22 тур
3 : 2
Завершен
Нефтехимик
38'
К. Заика
47'
М. Петрусев
64'
И. Кузьмичев
16'
А. Кива
18'
А. Кива
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Нефтехимик
87'
Вторая желтая
М. Кобахидзе
Замена
С. Чернышов
️️️️
Ф. Дворников
82'
79'
Замена
Л. Решетников
️️️️
Р. Галиакберов
70'
Замена
А. Васильев
️️️️
Е. Тараканов
Замена
Н. Фадеев
️️️️
М. Петрусев
70'
ГОЛ! 3:2!
И. Кузьмичев
64'
55'
Замена
Д. Кортава
️️️️
К. Муллин
51'
Желтая карточка
М. Кобахидзе
ГОЛ! 2:2!
М. Петрусев
47'
Замена
И. Кузьмичев
️️️️
Д. Малания
46'
Желтая карточка
Я. Казаев
39'
ГОЛ! 1:2!
К. Заика
38'
28'
Желтая карточка
Р. Галиакберов
18'
ГОЛ! 0:2!
А. Кива
16'
ГОЛ! 0:1!
А. Кива
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
18
Вячеслав Исупов
ВР
27
Кирилл Заика
ЛАЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
53
Ян Казаев
ЦП
4
Николай Тюнин
ЦП
9
Федор Дворников
ЦФ
33
Даниэль Сикорски
ЦФ
Нефтехимик
89
Федор Арсентьев
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
3
Никита Сурков
ЦЗ
69
Ролан Погорельцев
ЦЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
18
Лев Корнилов
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
20
Андрей Кива
АП
20
Руслан Галиакберов
ЦФ
10
Алексей Бабырь
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Химки
1
Дмитрий Цицилин
ВР
45
Евгений Горячев
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
21
Батрадз Кокоев
ОП
48
Сергей Чернышов
ЦФ
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
Нефтехимик
19
Владимир Соболев
ЛП
23
Леонид Решетников
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
10
Богдан Бойчук
ПВ
34
Дмитрий Кортава
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
3-2-2-1-2
18
Исупов
20
Малания
26
Чернышов
5
Шумских
27
Заика
9
Лапин
53
Казаев
4
Тюнин
8
Петрусев
33
Сикорски
9
Дворников
4-2-1-3
89
Арсентьев
3
Сурков
69
Погорельцев
55
Тараканов
23
Кобахидзе
18
Корнилов
15
Маляка
20
Кива
9
Муллин
10
Бабырь
20
Галиакберов
9
Дворников
48
Чернышов
48
Чернышов
9
Дворников
20
Малания
11
Кузьмичев
11
Кузьмичев
20
Малания
8
Петрусев
44
Фадеев
44
Фадеев
8
Петрусев
20
Галиакберов
23
Решетников
23
Решетников
20
Галиакберов
55
Тараканов
17
Васильев
17
Васильев
55
Тараканов
9
Муллин
34
Кортава
34
Кортава
9
Муллин
Остались в запасе
Химки
Нефтехимик
21
Батрадз Кокоев
ОП
45
Евгений Горячев
ЦЗ
1
Дмитрий Цицилин
ВР
77
Андрей Мостовой
ЛВ
10
Богдан Бойчук
ПВ
19
Владимир Соболев
ЛП
10
Станислав Матяш
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Остались в запасе
21
Батрадз Кокоев
ОП
45
Евгений Горячев
ЦЗ
1
Дмитрий Цицилин
ВР
77
Андрей Мостовой
ЛВ
Остались в запасе
10
Богдан Бойчук
ПВ
19
Владимир Соболев
ЛП
10
Станислав Матяш
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Химки - Нефтехимик
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Родина
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