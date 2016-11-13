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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Португалия - Латвия
Португалия - Латвия: обзор матча 13 ноября 2016
Португалия
13.11.2016, воскресенье, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа B, 4 тур
4 : 1
Завершен
Латвия
28'
К. Роналду (П)
70'
В. Карвалью
85'
К. Роналду
90+2'
Б. Алвеш
67'
А. Зюзинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Португалия - Латвия
ГОЛ! 4:1!
Б. Алвеш
Пас отдал
Р. Геррейру
90'
+2
Замена
Р. Саншеш
️️️️
А. Гомеш
88'
87'
Замена
В. Гутковскис
️️️️
А. Руднев
ГОЛ! 3:1!
К. Роналду
Пас отдал
Р. Куарежма
85'
79'
Замена
А. Вишняковс
️️️️
Г. Клюшкин
76'
Желтая карточка
В. Габовс
Замена
Ж. Мартинш
️️️️
Ж. Мариу
72'
ГОЛ! 2:1!
В. Карвалью
Пас отдал
Р. Куарежма
70'
67'
ГОЛ! 1:1!
А. Зюзинс
Замена
Р. Куарежма
️️️️
Нани
65'
59'
Замена
А. Зюзинс
️️️️
Д. Икаунекс
Пенальти не реализован!
К. Роналду
59'
53'
Желтая карточка
К. Горкшс
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Роналду
28'
26'
Желтая карточка
В. Максименко
Желтая карточка
А. Гомеш
16'
14'
Желтая карточка
Г. Клюшкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
5
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
17
Нани
ЛВ
14
Вильям Карвалью
ОП
15
Андре Гомеш
ЦП
17
Жоау Мариу
ПП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Латвия
1
Андрис Ванинс
ВР
21
Гинтс Фрейманис
ЦЗ
26
Виталий Максименко
ЦЗ
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
13
Каспарс Горкшс
ЦЗ
10
Давис Икаунекс
ЦП
0
Олег Лайзанс
ЦП
21
Глеб Клюшкин
ЦП
16
Игорь Тарасов
ЦП
6
Владислав Габовс
ПП
0
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Марьян Пахарь
Португалия
12
Антони Лопеш
ВР
12
Марафона
ВР
13
Антунеш
ЦЗ
4
Луиш Нету
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
13
Данилу Перейра
ОП
23
Адриен Силва
ЦП
16
Ренату Саншеш
ЦП
18
Желсон Мартинш
ПВ
9
Эдер
ЦФ
20
Рикарду Куарежма
ЦФ
Латвия
1
Павел Штейнборс
ВР
1
Каспарс Икстенс
ВР
3
Марцис Осс
ЦЗ
0
Артис Лаздыньш
ЦП
10
Янис Икаунекс
ЦП
11
Робертс Савалниекс
ЦП
0
Иванс Лукьяновс
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
5
Алексейс Вишняковс
ЦП
16
Артурс Карашаускс
ЦФ
0
Гиртс Карлсонс
ЦФ
9
Владислав Гутковскис
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Патрисиу
5
Геррейру
6
Фонте
2
Алвеш
20
Канселу
14
Карвалью
15
Гомеш
17
Мариу
17
Нани
9
Силва
7
Роналду
4-5-1
1
Ванинс
26
Максименко
3
Ягодинскис
13
Горкшс
21
Фрейманис
6
Габовс
0
Лайзанс
21
Клюшкин
16
Тарасов
10
Икаунекс
0
Руднев
17
Мариу
18
Мартинш
18
Мартинш
17
Мариу
15
Гомеш
16
Саншеш
16
Саншеш
15
Гомеш
17
Нани
20
Куарежма
20
Куарежма
17
Нани
10
Икаунекс
17
Зюзинс
17
Зюзинс
10
Икаунекс
21
Клюшкин
5
Вишняковс
5
Вишняковс
21
Клюшкин
0
Руднев
9
Гутковскис
9
Гутковскис
0
Руднев
Остались в запасе
Португалия
Латвия
12
Антони Лопеш
ВР
12
Марафона
ВР
13
Антунеш
ЦЗ
4
Луиш Нету
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
13
Данилу Перейра
ОП
23
Адриен Силва
ЦП
9
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
0
Артис Лаздыньш
ЦП
1
Павел Штейнборс
ВР
1
Каспарс Икстенс
ВР
3
Марцис Осс
ЦЗ
10
Янис Икаунекс
ЦП
11
Робертс Савалниекс
ЦП
0
Иванс Лукьяновс
ЦП
16
Артурс Карашаускс
ЦФ
0
Гиртс Карлсонс
ЦФ
Главный тренер
Марьян Пахарь
Остались в запасе
12
Антони Лопеш
ВР
12
Марафона
ВР
13
Антунеш
ЦЗ
4
Луиш Нету
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
13
Данилу Перейра
ОП
23
Адриен Силва
ЦП
9
Эдер
ЦФ
Остались в запасе
0
Артис Лаздыньш
ЦП
1
Павел Штейнборс
ВР
1
Каспарс Икстенс
ВР
3
Марцис Осс
ЦЗ
10
Янис Икаунекс
ЦП
11
Робертс Савалниекс
ЦП
0
Иванс Лукьяновс
ЦП
16
Артурс Карашаускс
ЦФ
0
Гиртс Карлсонс
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Главный тренер
Марьян Пахарь
Статистика матча Португалия - Латвия
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Латвия
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Информация о матче
Главный судья:
Бобби Мэдден
Стадион:
Алгарве
Где смотреть матч:
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