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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Люксембург - Нидерланды
Люксембург - Нидерланды: обзор матча 13 ноября 2016
Люксембург
13.11.2016, воскресенье, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 4 тур
1 : 3
Завершен
Нидерланды
44'
М. Шано (П)
36'
А. Роббен
58'
М. Депай
84'
М. Депай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люксембург - Нидерланды
88'
Замена
М. де Рон
️️️️
Б. Рамселар
84'
ГОЛ! 1:3!
М. Депай
Замена
В. Тиль
️️️️
С. Бенси
82'
Замена
К. Кергер
️️️️
Д. Да Мота
75'
60'
Желтая карточка
Д. Блинд
58'
ГОЛ! 1:2!
М. Депай
Пас отдал
Д. Блинд
Желтая карточка
С. Бенси
51'
45'
Замена
С. Бергейс
️️️️
А. Роббен
45'
Замена
М. Депай
️️️️
У. Снейдер
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Шано
44'
43'
Желтая карточка
Д. Бренет
36'
ГОЛ! 0:1!
А. Роббен
Пас отдал
Д. Классен
Замена
М. Йениш
️️️️
Л. Янс
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люксембург
12
Ральф Шон
ВР
7
Крис Филлипс
ЦЗ
2
Максим Шано
ЦЗ
4
Кевин Мальже
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
17
Марио Мутш
ЛП
18
Лоран Янс
ЦП
4
Флориан Бонерт
ПП
20
Давид Тюрпель
ЦФ
9
Даниэль Да Мота
ЦФ
11
Стефано Бенси
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Нидерланды
1
Маартен Стекеленбург
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
13
Джеффри Брума
ЦЗ
20
Джошуа Бренет
ПЗ
0
Барт Рамселар
ЦП
14
Дэви Классен
АП
10
Уэсли Снейдер
АП
8
Джорджиньо Вейналдум
ПП
22
Бас Дост
ЦФ
11
Арьен Роббен
РФ
Главный тренер
Данни Блинд
Люксембург
16
Валентин Рулез
ВР
23
Юн Чеканович
ВР
13
Кевин Кергер
ЦЗ
0
Рикардо Дельгадо
ЦЗ
22
Тим Холл
ЦЗ
7
Алдин Скендерович
ЦЗ
19
Дуэйн Хольтер
ЦП
21
Себастьен Тилль
ЦП
3
Матиас Йениш
ЦП
11
Венсан Тиль
ЦП
13
Орельен Йоахим
ЦФ
Нидерланды
13
Яспер Силлессен
ВР
22
Михел Ворм
ВР
0
Марвин Зеегелар
ЛЗ
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
3
Мартен де Рон
ОП
18
Лерой Фер
ОП
18
Тонни Вилена
ЦП
16
Йорди Класи
ЦП
11
Стивен Бергейс
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
9
Люк де Йонг
ЦФ
4-3-3
12
Шон
7
Филлипс
4
Мальже
3
Махмутович
2
Шано
17
Мутш
18
Янс
4
Бонерт
11
Бенси
9
Да Мота
20
Тюрпель
4-2-2-2
1
Стекеленбург
20
Бренет
4
ван Дейк
13
Брума
17
Блинд
8
Вейналдум
0
Рамселар
14
Классен
10
Снейдер
11
Роббен
22
Дост
9
Да Мота
13
Кергер
13
Кергер
9
Да Мота
18
Янс
3
Йениш
3
Йениш
18
Янс
11
Бенси
11
Тиль
11
Тиль
11
Бенси
0
Рамселар
3
де Рон
3
де Рон
0
Рамселар
11
Роббен
11
Бергейс
11
Бергейс
11
Роббен
10
Снейдер
10
Депай
10
Депай
10
Снейдер
Остались в запасе
Люксембург
Нидерланды
16
Валентин Рулез
ВР
23
Юн Чеканович
ВР
0
Рикардо Дельгадо
ЦЗ
22
Тим Холл
ЦЗ
7
Алдин Скендерович
ЦЗ
19
Дуэйн Хольтер
ЦП
21
Себастьен Тилль
ЦП
13
Орельен Йоахим
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
13
Яспер Силлессен
ВР
22
Михел Ворм
ВР
0
Марвин Зеегелар
ЛЗ
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
18
Лерой Фер
ОП
18
Тонни Вилена
ЦП
16
Йорди Класи
ЦП
9
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Данни Блинд
Остались в запасе
16
Валентин Рулез
ВР
23
Юн Чеканович
ВР
0
Рикардо Дельгадо
ЦЗ
22
Тим Холл
ЦЗ
7
Алдин Скендерович
ЦЗ
19
Дуэйн Хольтер
ЦП
21
Себастьен Тилль
ЦП
13
Орельен Йоахим
ЦФ
Остались в запасе
13
Яспер Силлессен
ВР
22
Михел Ворм
ВР
0
Марвин Зеегелар
ЛЗ
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
18
Лерой Фер
ОП
18
Тонни Вилена
ЦП
16
Йорди Класи
ЦП
9
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Главный тренер
Данни Блинд
Статистика матча Люксембург - Нидерланды
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Люксембург
Лига наций, 6 тур
Исландия
3 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Нидерланды
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Жози Бартель
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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